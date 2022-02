Sani-Terre Environnement conteste les pénalités de 108 000 $ reçues de Lévis

Le maire Gilles Lehouillier a annoncé le 14 février dernier que la Ville de Lévis impose des pénalités à Sani-Terre Environnement pour le non-respect de son contrat.

Ces réprimandes font suite aux retards accumulés par Sani-Terre Environnement en janvier en raison notamment d’une éclosion de COVID-19 chez son personnel.

Contactée par Radio-Canada, l’entreprise fait savoir que les pénalités reçues par la Ville sont en lien avec des événements qui datent du printemps et de l’été 2021 et non de janvier dernier.

Nous sommes présentement en attente de précisions de la Ville afin de bien cerner les reproches formulés et, dans les cas où ceux-ci seraient fondés, de trouver une entente amiable à leur sujet , affirme le directeur des opérations chez Sani-Terre Environnement, Nicolas Marchand.

M. Marchand assure que l’entreprise a subi des changements majeurs au niveau de son personnel et de sa gestion depuis l’été dernier et que les récents retards causés l’éclosion sont hors de son contrôle.

Notre but inconditionnel est de travailler avec la Ville pour fournir un service de qualité aux citoyens de Lévis , fait valoir le directeur des opérations.

Renfort demandé

La Ville a tout de même fait savoir qu’elle cherche un deuxième sous-traitant pour éviter un bris de service dans la collecte des déchets.

Celui-ci fournira deux camions supplémentaires, aux frais de Sani-Terre Envrionnement, quand celle-ci ne sera pas en mesure de remplir son contrat.

L’entreprise affirme ne pas avoir été informée de ces intentions. Au contraire, la Ville nous a confirmé cette semaine que la collecte se déroule présentement très bien , précise M. Marchand.

Nous allons donc fournir notre prestation de services sans qu’il soit nécessaire pour la Ville de recourir à des ressources supplémentaires. La réalisation de cet objectif implique une collaboration étroite et une communication efficace avec la Ville , demande-t-il.

2025

Le contrat entre la Ville de Lévis et Sani-Terre Environnement est valide jusqu’en 2025. Le maire Gilles Lehouillier n’a pas écarté la possibilité d’y mettre un terme plus tôt.

La Ville de Lévis évalue présentement plusieurs scénarios, dont celui d’offrir elle-même un certain pourcentage du service de la collecte des déchets sur son territoire.