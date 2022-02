Réouverture des bars sans vie nocturne au Québec

La réouverture n’est toutefois pas sans condition. Les établissements sont limités à 50 % de leur capacité d’accueil habituelle et doivent cesser de servir de l’alcool à minuit pour fermer leurs portes à 1 h au maximum. La danse et le karaoké demeurent aussi interdits pour les deux prochaines semaines.

Il y a certains établissements qui vont attendre jusqu'au 14 […] avant d'ouvrir parce qu'ils ont une clientèle qui fonctionne de 23 h à 3 h. On parle du nightlife, des discothèques et tout ça , commente Renaud Poulin, directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec.

Selon lui, la troisième fermeture a été vraiment difficile particulièrement en ce qui concerne la rétention des employés. Les personnes ont trouvé ça instable et se sont trouvé des emplois ailleurs. Beaucoup de commerces nous ont dit qu'ils n'ont pas assez d'employés pour fonctionner avec toutes les heures d'opération normale.

Les tenanciers demandaient une réouverture depuis déjà plusieurs semaines, car il était déjà possible de prendre un verre dans les restaurants. Dans ce contexte-là, on aurait pu ouvrir avant , déplore Renaud Poulin.

Même si toute l’industrie est contente de rouvrir en ce moment , M. Poulin juge qu’il est encore trop tôt pour saisir l’ampleur des problèmes financiers causés par la COVID-19 aux propriétaires de bars.

Renaud Poulin de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (archives) Photo : Radio-Canada

« Les commerces ont quand même des dettes en ce moment à rembourser. Dans les prochains mois, ça va être difficile, c'est là qu'on va voir la stabilité de l'industrie au niveau financier. » — Une citation de Renaud Poulin, directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Retour des fonctionnaires

Le 28 février marque également la fin du télétravail obligatoire au Québec. Chez les fonctionnaires du gouvernement du Québec, le retour se fera progressivement au cours du mois de mars.

L’objectif est de ramener tous les employés en mode hybride à partir du 4 avril. Une présence sera obligatoire pour tous les employés, à raison de deux jours par semaine minimum , peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.