Sega mise sur la renaissance de Sonic, son célèbre hérisson bleu

Cette année, le héros aura droit à son second film produit par Paramount Pictures, Sonic le hérisson 2, ainsi qu’à une nouvelle série télé diffusée sur Netflix.

En 2020, le premier film éponyme du personnage avait connu un vif succès commercial, rapportant plus de 300 millions de dollars américains (380 millions de dollars canadien) et devenant ainsi l'une des adaptations cinématographiques de jeux vidéo les plus rentables de l’histoire.

Sega espère maintenant qu’un nouveau jeu, prévu pour 2022, relancera définitivement la série après de nombreuses années maigres pour ce qui est de ses jeux vidéo.

Sonic est le visage de Sega. Si Sonic se porte bien, alors Sega se porte relativement bien aussi , a déclaré à l’agence Reuters Shuji Utsumi, co-chef des opérations du géant japonais.

Les hauts et les bas de Sonic

Sonic le hérisson est devenu un personnage familier en Occident grâce à une série de jeux en deux dimensions sur la console Sega Genesis dans les années 1990.

Sonic était cool, avec de l'humour et une attitude qui résonnait auprès des gens en Occident , explique M. Utsumi, qui travaillait chez Sony lorsque la société a lancé la première PlayStation.

D’autres jeux emblématiques de Sega, comme Yakuza et Persona, n’ont jamais connu un tel succès en dehors du Japon.

Toutefois, contrairement au personnage Mario de Nintendo, Sonic le hérisson a eu du mal à effectuer la transition des jeux en deux dimensions vers ceux en trois dimensions.

Après plusieurs années d’essais et d’erreurs de la part de Sega, la série compte toujours de nombreux adeptes dévoués en Amérique du Nord et en Europe.

J’ai définitivement un amour nostalgique pour Sonic , dit le Britannique Jacob Mills, 31 ans, qui joue systématiquement aux nouveaux jeux de Sonic le hérisson, même s’il avoue être souvent déçu.

En 2017, Sega avait régalé les joueurs et les joueuses en publiant le jeu Sonic Mania, un jeu de plateforme rétro qui avait d’abord été développé par une équipe amateure avant d’être repris par la compagnie japonais.

Les amateurs et les amatrices du hérisson bleu ont maintenant les yeux rivés sur Sonic Frontiers, un jeu de plateforme en monde ouvert dont la sortie est prévue cette année. Il s’agit d’un format inédit pour la série.

Sega, qui n'a presque rien dévoilé du titre, a déjà retardé sa parution d'un an.

Certains adeptes se méfient maintenant de ce qu’ils appellent le cycle Sonic , où l'excitation précédant la sortie d’un nouveau jeu fait rapidement place à la déception lorsque celui-ci devient disponible.

Les différents jeux de la série Sonic le hérisson ont été achetés ou téléchargés 1,38 milliard de fois à travers le monde.