Le Canada prépare un troisième envoi d’aide létale à l’Ukraine

Annoncée lundi, cette nouvelle aide au gouvernement de Volodymyr Zelensky inclura des centaines de missiles antiblindés et quelque milliers de munitions dites rehaussées .

Au cours d'un point de presse consacré à cette crise, le premier ministre Trudeau a vanté le courage des Ukrainiens, qui ont démontré une résistance plus grande que ce qui était anticipé devant l'envahisseur russe.

Le Canada fournira au gouvernement dirigé par des systèmes d'armes antichars et des munitions améliorées, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau au cours d'un point de presse consacré à la crise.

Le monde entier est inspiré par la force et l'intensité de leur résistance. Et le Canada continuera d'apporter son soutien à la défense héroïque de l'Ukraine contre l'armée russe , a-t-il dit aux côtés de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, de la ministre de la Défense, Anita Anand, et du ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

Au cours des derniers jours, les représentants du gouvernement et du Parlement ukrainiens ont pressé Ottawa et ses alliés de livrer davantage d'armes, dont des missiles antiaériens, pour empêcher les forces russes de prendre le contrôle de villes clés.

De passage à Genève pour participer à la réunion du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies ONU , la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait déjà indiqué au cours d'un point de presse virtuel que sa collègue à la Défense travaillait à un nouvel envoi d'armes létales.

Mon rôle dans ce dossier est de m'assurer que cette aide arrive dans les mains des soldats ukrainiens qui se battent pour leur vie et pour leur patrie , a déclaré la ministre Joly, précisant avoir conclu un accord avec Varsovie pour que la livraison puisse transiter par ses frontières.

Mme Joly doit d'ailleurs se rendre en Pologne mardi pour rencontrer ses homologues à Varsovie afin de s'assurer […] que la livraison se fasse bien.

Elle a profité de sa tribune pour dénoncer l’attaque du Kremlin et la menace nucléaire brandie par le président Vladimir Poutine, qui a mis en alerte la force nucléaire russe.

« L’idée même d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine est une idée qui est non seulement injustifiable, mais qui relève de la folie. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères

Il y a deux semaines, le premier ministre Trudeau a accepté d'envoyer à l'Ukraine pour 7,8 millions de dollars d'équipement létal, notamment des pistolets de poing, des mitrailleuses, des carabines et des munitions pour aider le pays à se défendre face à l'invasion russe. Jusque-là, le Canada avait envoyé des cargaisons de fournitures non létales, comme des détecteurs de mines, des trousses médicales et des gilets.

Dimanche, les ministres Joly et Anand ont en outre annoncé que le Canada ferait parvenir à l'Ukraine 25 millions de dollars supplémentaires en matériel militaire non létal.

Cette nouvelle livraison, qui inclut des casques, des gilets pare-balles, des masques à gaz et du matériel de vision nocturne, doit elle aussi passer la Pologne.

Ottawa avait aussi approuvé l’utilisation de deux avions de transport militaire Lockheed CC-130 Hercules par les Forces armées canadiennes (FAC). Ces appareils seront utilisés pour livrer l’aide non létale supplémentaire et soutenir l’OTAN de manière plus générale.

La participation canadienne aux combats reste cependant encore exclue.

D'autres sanctions contre le Kremlin

Plus tôt, le Canada et les autres pays du G7 ont interdit toute transaction avec la Banque centrale russe, qu'ils entendent réduire à l'impuissance en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Cette sanction d'une sévérité inédite s'ajoute à un train de sanctions contre Moscou, dont la décision, annoncée samedi par les pays occidentaux, d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale.

Interrogée sur la possibilité de geler les actifs canadiens de membres de l’élite russe tirant profit de plusieurs entreprises, la ministre Joly a par ailleurs dit qu'elle annoncerait plus de précisions sur d’éventuelles sanctions additionnelles contre Moscou d’ici la fin de cette semaine.