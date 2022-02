Sudbury héberge 74 personnes par le biais d’une « liste de noms »

La Ville du Grand Sudbury affirme avoir aidé 74 personnes à trouver un logement depuis l'été dernier en collaborant avec des partenaires et en utilisant une « liste de noms ».

On retrouvait 205 personnes sur la « liste des noms » de la Ville du Grand Sudbury ce 23 février.

La Ville a commencé à tenir une liste en juillet 2021. D'autres communautés en Ontario, notamment Hamilton, Windsor, Kitchener, Guelph, Peterborough et Kingston ont concrétisé de pareilles initiatives, avec succès.

Les personnes en situation d'itinérance peuvent s’ajouter à la liste, autorisant du coup la Ville à partager leurs informations avec plusieurs organisations communautaires, dont le Réseau des sans-abri de Sudbury, l'Association canadienne pour la santé mentale Sudbury/Manitoulin, les Monarch Recovery Services et le N'Swakamok Native Friendship Centre, qui ont toutes signé un accord de partage de données pour protéger les informations privées ainsi recueillies.

La liste a ainsi permis à la Ville et à ses partenaires, recevant tous un certain niveau de financement municipal, de maximiser les ressources existantes, selon Gail Spencer, coordonnatrice des refuges et des programmes pour les sans-abri de Sudbury.

Gail Spencer est responsable des refuges pour sans-abri dans le Grand Sudbury. Photo : CBC/Angela Gemmill

Mme Spencer a déclaré que la liste fournit également à la Ville une image en temps réel de l'itinérance dans le Grand Sudbury.

Mme Spencer a déclaré que 74 des 205 personnes inscrites ont pu trouver un logement adéquat par le biais de ces organisations, tout en sachant que 111 personnes sur la liste recherchent activement un logement.

Trouver du logement

Raymond Landry, coordinateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, affirme que la liste de noms a aidé son organisme à mieux soutenir ses clients.

L’organisme tenait auparavant sa propre liste; désormais, la liste partagée permet de travailler avec des organisations partenaires pour apporter aux gens l'aide dont ils ont besoin.

M. Landry a déclaré qu'une personne ayant des besoins plus élevés, en particulier liés au logement, pourrait leur être recommandée, tandis qu'une personne déjà en logement provisoire pourrait être dirigée à une autre organisation; par exemple l'Association canadienne pour la santé mentale.

Bien que la liste ait aidé à maximiser l’utilisation de ressources limitées, M. Landry souligne qu'il reste un certain nombre d'obstacles dans le Grand Sudbury empêchant les gens de trouver un logement abordable.