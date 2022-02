Une famille déterminée à rendre le sport accessible à tous

Cindy Ouellet était adepte de ski alpin depuis plusieurs années, quand, en 2001, on lui a diagnostiqué un cancer des os. La maladie lui a fait perdre l’usage de son bassin et de sa jambe gauche.

Ça faisait quelques années que j'étais à l'hôpital avec les traitements de chimio. J'étais une grande sportive avant. Mon père s'est creusé la tête pour me faire sortir et sentir l'air de dehors l'hiver , a raconté Cindy Ouellet à l’émission Première Heure.

On faisait beaucoup, beaucoup de sport en famille avant sa maladie. Lorsque la maladie est arrivée, la première année, ça a été très difficile au niveau de l'adaptation. Avec l'aide d'une physiothérapeute, on a commencé à concevoir la luge de ski de fond , ajoute son père, Paulo Ouellet.

Les parents de Cindy avaient déjà fondé à la fin des années 90 l’entreprise Ergolab. Ils fabriquaient notamment des appareils de levage et des bains à hauteur variable pour les personnes à mobilité réduite.

La luge permet aux personnes à mobilité réduite de faire du ski de fond. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Pour la faire bouger

Voulant permettre à sa fille de continuer à bouger, Paulo Ouellet a conçu une luge de ski, puis un fauteuil roulant pour lui permettre de jouer au basketball. La conception de ces équipements a mené à la création d’une nouvelle entreprise, Evo Concept.

Basée à Saint-Augustin-de-Desmaures, cette dernière se spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements sportifs adaptés.

C'est mon père qui fait vraiment plus la conception, mais moi je suis consultante. J'essaie les produits et on essaie de les améliorer ensemble , raconte celle qui est aussi doctorante en génie biomédical.

Cindy Ouellet (#7) de l'équipe canadienne de basketball féminin en fauteuil roulant lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Carmen Mandato

Athlète accomplie

Cindy Ouellet s’y connaît bien en utilisation d’équipements sportifs adaptés. Elle a participé à quatre jeux paralympiques, une fois en hiver en ski paranordique et trois fois en été en basketball.

Conçue pour tous

La luge permet aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de faire du ski de fond. Elle est en location depuis peu à la base de plein air de Sainte-Foy.

Elle peut aussi être utilisée pour pratiquer d’autres sports.

On peut faire du ski de fond, du patin et du long board l'été. Étant donné que les équipements pour les personnes en perte d'autonomie sont très dispendieux, on voulait qu'elle puisse servir durant les quatre saisons et à moindre coût. C'est toujours notre but , explique Paulo Ouellet.

La luge se vend entre 5000 $ et 6000 $. La Ville de Québec en a également une de disponible à la base de plein air La Découverte, de Val-Bélair.

Ça nous rend vraiment heureux de voir de plus en plus d'accessibilité dans tous les lieux. De plus en plus, les bases de plein air, les organismes, font l'acquisition pour que tous puissent en faire l'essai , souligne la mère de Cindy Ouellet, Christine Emond.

