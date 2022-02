La preuve vaccinale n’est plus requise à l’Île-du-Prince-Édouard

Le passeport vaccinal n’est plus en vigueur à l’Île-du-Prince-Édouard depuis lundi. De plus, les voyageurs qui ne sont pas vaccinés ne sont plus tenus de s’isoler.

Les mises à jour liées à la COVID-19 seront également moins fréquentes. Les autorités sanitaires communiqueront les nouvelles données seulement le lundi, mercredi et vendredi.

De plus, il n’y a plus d’avis d’expositions et de vols d’avion.

Le gouvernement provincial estime qu’il faut maintenant considérer tous les lieux publics de l’île comme étant de possibles sites d’exposition au virus .

En date du 20 février, 93,9 % des personnes de 12 ans et plus sont doublement vaccinées et 69 % des 5 à 11 ans admissibles au vaccin ont reçu leur première dose.

La levée de toutes les restrictions sanitaires est prévue le 7 avril à l’Île-du-Prince-Édouard.

Un accueil majoritairement positif

Si plusieurs Insulaires sont soulagés de voir la fin du passeport vaccinal, d’autres sont plutôt inquiets.

Nancy Ingall, une cliente du restaurant Maid Marian’s diner de Charlottetown, est l’une d’elles.

Il y a des personnes non vaccinées qui vont venir au restaurant maintenant, car ils n’ont plus à fournir de preuve de vaccination. J’ai juste l’impression que ça fait augmenter le risque [d’exposition à la COVID-19] , dit-elle.

Les insulaires non vaccinés peuvent maintenant se rendre au restaurant, dans les cinémas, les arénas et plusieurs autres lieux de services non essentiels. Photo : Shutterstock / DisobeyArt

Le propriétaire du restaurant Gaia’s Urban Eatery, Charbel Jreij, est pour sa part content de voir la fin du passeport vaccinal.

Il est clair pour lui que cette mesure sanitaire lui a fait perdre des clients. C’est un soulagement pour nous, c’est enfin derrière nous , dit-il.

Mike Perry, le propriétaire du restaurant Breakfast Spot croit que la levée de cette restriction s’est faite trop tard. Il a dû fermer les portes de son restaurant de Summerside jeudi dernier en raison des pertes encourues lors de la pandémie.

Ce virus a fini par avoir notre peau , dit-il. Ça nous a tous coûté plus cher d’avoir eu à engager des personnes à l’entrée pour faire la vérification du passeport vaccinal , affirme Mike Perry.