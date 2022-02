Le procès d’un néonazi s’ouvre à Montréal

Gabriel Sohier Chaput a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès ce matin, au palais de justice de Montréal. L’homme de 35 ans a néanmoins admis avoir écrit « en partie » l’article en question, le 23 janvier 2017. « La totalité de l’article provient de Zeiger », a pour sa part avancé le procureur de la Couronne, Me Patrick Lafrenière. « C’est lui qui était derrière l’ordinateur. »

Le texte traite d’affiches antisémites qui ont été placardées sur une église de Colombie-Britannique en janvier 2017 et s’attaque à la communauté juive ainsi qu’aux ressortissants asiatiques.

2017 sera une année d’action. On doit s’assurer qu’aucun guerrier de la justice sociale ou Juif ne soit à l’abri d’être provoqué. Le nazisme continue jusqu’à ce que les rues soient inondées des larmes de nos ennemis , peut-on lire dans le texte, qui a depuis été retiré du site.

Dos courbé, cheveux peignés sur le côté, petites lunettes rondes, le Gabriel Sohier Chaput qui s’est présenté devant la cour avait une allure bien différente de celle qu’il avait lorsqu’il a participé à la manifestation suprémaciste blanc de Charlottesville, en août 2017.

Dans un documentaire de VICE  (Nouvelle fenêtre) , on le voyait, gonflé à bloc, bouclier à la main, arborant des lunettes d’aviateur, accompagné du leader suprémaciste américain Christopher Cantwell.

De 2016 à 2017, Zeiger était l'un des rédacteurs les plus actifs du site The Daily Stormer, une publication ouvertement raciste, misogyne, homophobe et transphobe.

Le consultant en informatique a été démasqué grâce au travail conjoint du journal The Gazette (Nouvelle fenêtre) et des militants de Montréal antifasciste  (Nouvelle fenêtre) . Un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui en novembre 2018.

La peine maximale pour avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable est de deux ans  (Nouvelle fenêtre) de prison.

Son procès pourrait se dérouler jusqu'à vendredi.