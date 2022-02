Encore beaucoup à faire pour s’adapter aux changements climatiques

Les plus récents travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indiquent que des milliards de personnes et tous les écosystèmes de la planète souffrent déjà des conséquences des changements climatiques.

Si les conclusions du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC ne sont pas nécessairement surprenantes, elles sont plus implacables que jamais. Le groupe hausse le ton avec chaque mouture.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC avance de nombreuses pistes de solutions, mais souligne qu’il existe un écart important entre les initiatives d’adaptation actuelles et les améliorations nécessaires pour faire face à des événements climatiques extrêmes – notamment des feux de forêt, des inondations, des canicules, et des tempêtes – toujours plus intenses et plus nombreux, y compris au Canada.

La cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations (APN) pour le Yukon, Kluane Adamek, a salué les références explicites aux savoirs des peuples autochtones et à leur vulnérabilité spécifique, notamment. Ça confirme ce que nous avons entendu de nos aînés, de nos chefs, de notre jeunesse, que les peuples autochtones doivent non seulement faire partie de la solution, mais doivent être des décideurs importants pour faire avancer l'action climatique , a-t-elle déclaré en entrevue lundi.

Il est donc primordial que les Premières Nations puissent développer et mettre en œuvre leurs propres plans d'adaptation, a soutenu celle qui est aussi responsable des dossiers du climat et de l'environnement au sein de l'Assemblée des Premières Nations APN .

« Est-ce que le Canada peut faire mieux? Absolument. » — Une citation de Kluane Adamek, cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations pour le Yukon

Ce rapport est un rappel à la réalité : si nous n'accordons pas une attention nettement accrue à l'adaptation au climat, les conséquences seront désastreuses , a déclaré Scott Pearce, deuxième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), par courriel lundi. Les risques posés par les changements climatiques sont déjà à nos portes.

Nous savons que les investissements dans l’adaptation climatiques fonctionnent , a ajouté M. Pearce, qui est aussi maire du Canton de Gore, au Québec. Les municipalités travaillent d'arrache-pied pour bâtir des collectivités plus résilientes et protéger leurs résidents des dérèglements climatiques extrêmes, mais les fonds disponibles sont bien inférieurs à ceux dont elles ont besoin pour répondre aux besoins sur le terrain.

Il reste beaucoup de travail à faire , a convenu le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, en entrevue à ICI RDI lundi. On ne peut pas, alors qu’on sait que les impacts des changements climatiques seront de plus en plus importants, continuer de reproduire les erreurs du passé.

« On ne peut pas continuer de permettre, par exemple, à des gens de se construire dans des zones inondables, ce que nous faisons au Québec et à travers le pays depuis plusieurs décennies. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

Il faut une réaction de la part des pays riches, qu'ils assument du leadership, qu'ils réduisent leurs émissions, qu'ils protègent également les écosystèmes, et qu'ils financent également les pays qui sont durement frappés , a réclamé Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, aussi en entrevue à ICI RDI.

On constate que les impacts des changements climatiques, ce n’est pas dans 20 ans, ce n’est pas dans 10 ans, ce n’est même pas dans cinq ans, c’est maintenant et partout , a noté le directeur général d’Ouranos, Alain Bourque.

Son organisme, qui se décrit comme un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques , travaille présentement à dresser le portrait de la situation au Québec et ses conclusions, qui doivent être publiées ce printemps, seront au diapason de celles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC .

On n’en fait pas assez , a déploré M. Bourque en entrevue.

« C’est généralisé : il n’y a personne qui en fait assez devant l’ampleur des changements qui sont en train de se concrétiser. » — Une citation de Alain Bourque, directeur général d’Ouranos

Le Réseau action climat Canada exhorte le gouvernement fédéral à ouvrir une conversation nationale sur les impacts actuels et les pertes et dommages [liés aux changements climatiques] en déposant le rapport pour un débat d'urgence au Parlement , a déclaré dans un communiqué la coalition d’organisations environnementalistes.

En tant que l'un des plus grands émetteurs et producteurs de combustibles fossiles au monde et en tant que pays confronté à des pertes et des dommages importants, le Canada doit jouer un rôle de premier plan dans la réduction des émissions et préparer les personnes et les communautés à faire face aux impacts climatiques , a ajouté le Réseau.

Le ministre Guilbeault a affirmé que le gouvernement fédéral a investi plus de 2,3 milliards de dollars au cours des dernières années pour l’adaptation, citant en exemple l’investissement dans la création du grand parc de l’ouest de l’île de Montréal, qui vise entre autres à limiter les risques d’inondations dans le secteur.

Ottawa prépare actuellement sa première Stratégie nationale d’adaptation  (Nouvelle fenêtre) , qui doit être terminée cette année, un projet qui se veut collaboratif.

Il y a plein de choses que nous, le gouvernement fédéral, on doit faire, mais ce n’est pas vrai qu’on peut tout faire , a ajouté le ministre Guilbeault. Tout le monde a une responsabilité.

Admettant qu’en matière de lutte contre les changements climatiques ce n’est pas toujours la bonne entente entre le fédéral et les provinces, Steven Guilbeault a soutenu qu’il y a beaucoup d'alignements d’étoiles sur la question de l’adaptation.

On doit tous collectivement en faire plus , a reconnu le bureau de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par écrit. On est déterminés à réussir la transition écologique , a poursuivi l'administration Plante, appelant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles .

Le Plan climat 2020-2030  (Nouvelle fenêtre) de la Ville de Montréal prévoit diverses initiatives de verdissement, de gestion des eaux de pluie et d’amélioration des infrastructures, notamment. La Ville s'y est aussi engagée à consacrer de 10 à 15 % du budget de son Programme décennal d'immobilisations à l'adaptation aux changements climatiques.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charette, a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.