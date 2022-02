COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent franchit le cap des 100 décès

Selon les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), trois Bas-Laurentiens ayant reçu un diagnostic de COVID-19 sont décédés au cours de la fin de semaine.

Ces nouvelles données portent donc à 102 le nombre de décès reliés au virus et survenus au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie.

La région enregistre 38 décès depuis le début de l'année 2022 seulement. Le mois de février a par ailleurs égalé le triste record de 19 morts qui avait été établi en janvier. Il s'agissait du mois le plus funeste en près de deux ans.

Statu quo quant aux hospitalisations

Comme vendredi dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte lundi 18 hospitalisations en lien avec le virus SRAS-CoV-2. Deux de ces patients nécessitent des soins intensifs.

Le Centre hospitalier régional de Rimouski accueille 11 personnes en zone chaude , en plus des deux patients admis aux soins intensifs. Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage accueille quant à lui les cinq autres patients de la région. La plus jeune personne hospitalisée a 29 ans, alors que la plus vieille a 99 ans.

À l’échelle du Québec, le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 10 au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de la santé publique. En ce moment, 1446 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19. De ce nombre, 94 reposent aux soins intensifs, un recul de 4 depuis la veille.

De plus, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte 181 nouveaux cas déclarés par tests PCR dans son bilan de la fin de semaine. Toutes les Municipalité régionale de comté MRC de la région rapportent de nouvelles infections. C’est toutefois celle de Rimouski-Neigette qui en compte le plus, avec 67 cas supplémentaires depuis vendredi.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraksa 1644 (+34) Rivière-du-Loup 3362 (+17) Témiscouata 1421 (+4) Les Basques 590 (+11) Rimouski-Neigette 3922 (+67) La Mitis 1236 (+17) La Matanie 1212 (+13) La Matapédia 1335 (+18) Indéterminés 0

La province poursuit son déconfinement

De nouveaux assouplissements aux restrictions sanitaires entrent en vigueur lundi au Québec.

Fermés depuis le 20 décembre, les bars et les casinos peuvent rouvrir leurs portes, mais ne pourront accueillir que des clients adéquatement vaccinés. Leur nombre sera limité à 50 % de la capacité permise dans chaque établissement.

Des changements sont également à noter en ce qui a trait aux salles de spectacle, aux cinémas ainsi qu'aux lieux de culte, qui peuvent rouvrir leurs portes à 100 % de leur capacité.

Le télétravail n’est notamment plus obligatoire et les tournois ou compétitions sportives peuvent reprendre.