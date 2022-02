Le NPD de la Saskatchewan confirme l’élection de son nouveau chef au mois de juin

Samedi, le parti a fixé les règles entourant la course à la chefferie après la récente démission de Ryan Meili.

Par exemple, les candidats doivent être membres du parti, avoir l’appui de plus de 100 autres membres du Nouveau Parti démocratique NPD par le biais de leurs signatures. Plus de la moitié de ces signataires devront appartenir à des minorités de genre et les signatures récoltées doivent provenir de 20 circonscriptions ou plus.

Les candidats à la chefferie devront aussi payer des frais d’enregistrement de 4000 $ et la dépense pour leur campagne électorale ne devra pas excéder 200 000 $.

Les membres du parti pourront voter en ligne ou par la poste.

La course à la tête du Nouveau Parti démocratique NPD en Saskatchewan a été lancée après que Ryan Meili a annoncé sa démission comme chef de ce parti le 18 février dernier.

Il continue toutefois de demeurer chef parlementaire pour la session législative du printemps, et chef intérimaire jusqu’à l’annonce de son successeur.

Jusqu’ici aucune candidature n'a encore été annoncée.