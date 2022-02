Des résidents de Windsor et Detroit contents de la fin du test PCR à la frontière

Depuis ce lundi 28 février, les voyageurs adéquatement vaccinés ne sont plus obligés de présenter un test PCR de dépistage de la COVID-19 négatif.

De nombreux résidents des deux côtés de la frontière sont contents et soulagés de la fin de l'exigence d'un test PCR pour entrer au Canada.

Je suis très heureuse, enchantée. C'était vraiment impossible d'aller voir ma mère qui est là-bas (Detroit) avec le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , explique Alexandrine Loiseau, résidente de Windsor.

Désormais, les voyageurs seront soumis au seul test antigénique à leur arrivée.

Jacques Lehani Kagayo réside à Windsor depuis 2014. Sa famille vient d’avoir la nationalité canadienne. La fin du test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR à la frontière est une excellente nouvelle pour toute la famille.

Je vous promets que le week-end prochain, samedi, je serai dans mon véhicule pour aller voir le paysage (Detroit). Nous allons partir ensemble pour juste une promenade familiale , explique t-il, avec le sourire.

Pour lui, la procédure du test antigénique est relativement simple.

On le fait souvent nous même ici à la maison avec les enfants. On en fait souvent au début de chaque semaine, ou parfois lorsqu'on a une petite grippe. On a pris l'habitude , dit-il

Véronique Pous, réside à Detroit et travaille à Windsor. Elle est soulagée, car la seule exigence du test antigénique va lui permettre plus de liberté dans ses déplacements entre Windsor et Detroit.

Ça me simplifiera la vie. Je serai peut-être plus amenée à traverser la frontière pour venir voir mes amis, faire éventuellement des courses au Canada , dit-elle.

« Si maintenant on a plus que le test antigène à effectuer et qui ne demande que 15 minutes de notre temps pour le faire, sincèrement, je trouve que c’est une grande avancée » — Une citation de Véronique Pous, résidente à Detroit, Michigan

Lorsqu'en décembre dernier, Mme Loiseau a traversé la frontière pour ramener sa mère à Detroit, elle a eu une mauvaise expérience.

J’ai dû passer deux jours à l'hôtel pour avoir les résultats du test avant de revenir ici , se souvient-elle.

Fin de dépistage à la frontière

Les maires des villes frontalières de Niagara Falls et Windsor ainsi que des représentants de l'industrie touristique demandent la fin des tests contre la Covid-19 à la frontière.

Selon le maire de Windsor, Drew Dickens, le test à la frontière n’est pas nécessaire. L'exigence d'un test est une illusion et ne fournit aucune protection réelle , dit-il.

Un point de vue que partage Jacques Lehani Kagayo.

Si le gouvernement pouvait écouter les maires, je crois que ce pourrait être une bonne chose , soutient-il.

Mme Loiseau va plus loin et réclame le retour à la vie normale. Elle soutient cette demande des élus à 100 %, dit-elle.

C’est un début, s’ils pouvaient enlever les tests complément, ça serait beaucoup mieux, ça nous rendrait la vie plus facile , lance-t-elle.

Mme Loiseau souligne que le jour où le gouvernement fédéral mettra complètement fin au dépistage à la frontière sera un grand événement pour elle.