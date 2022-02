Stranger Than Kindness, une exposition sur Nick Cave à Montréal

Stranger Than Kindness : l’exposition Nick Cave sera présentée en primeur nord-américaine à compter du 8 avril à la Galerie Lounge TD de la Maison du Festival, à Montréal. L’exposition propose de survoler les six décennies de vie artistique du musicien australien au moyen de 300 objets collectionnés ou créés par lui.

Créée pour la Bibliothèque royale du Danemark, à Copenhague, Stranger Than Kindness a bénéficié de l’aval de l’artiste, qui est également cocommissaire et coconcepteur de l’exposition, dont le nom est tiré d’un titre du groupe de musique Nick Cave & The Bad Seeds.

Au moyen d'une série d’installations immersives, l’exposition se veut une fusion atypique entre la biographie, l’autobiographie et la fiction , explique-t-on dans un communiqué. Le processus créatif de Nick Cave sera examiné sous toutes ses coutures grâce à des artefacts qu’il a accumulés ou créés au fil de sa carrière : brouillons, œuvres originales, paroles écrites à la main, journaux intimes, photographies, vidéos, objets trouvés, etc.

Ce que vous voyez dans cette exposition, c’est le matériel qui donne vie au monde complexe entourant chaque chanson, livre, scénario ou musique de film , a expliqué Nick Cave dans le communiqué. C’est l’expression secrète de l’artiste, qui précède les créations officielles

L’artiste a également enregistré, avec son collaborateur Warren Ellis, un habillage sonore pour les 8600 pieds carrés qu’occupe l’exposition et qui évolue au fil des huit pièces dans lesquelles elle se tient.

De Wangaratta à Berlin

Stranger Than Kindness remonte jusque dans les années 1960 à Wangaratta, en Australie, où Nick Cave a passé une partie de son enfance avant de former au lycée Caufield, à Melbourne, un premier groupe intitulé The Boys Next Door, puis The Birthday Party.

L’exposition raconte ensuite son déménagement à Berlin, puis à Londres, avec en trame de fond l’évolution de son groupe Nick Cave & The Bad Seeds, jusqu’à son plus récent album, Ghosteen, lancé en 2019.

Incroyablement détaillée, l’exposition offre ultimement un commentaire sur la nature précaire de l’identité. Je suis fier d’avoir participé à la création de cette exposition unique et peu orthodoxe, une histoire fracturée que nous avons intitulée Stranger Than Kindness, a conclu Nick Cave dans le communiqué.

Stranger Than Kindness : l'exposition Nick Cave sera présentée à compter du vendredi 8 avril à la Galerie Lounge TD de la Maison du Festival, à Montréal. Les billets seront en vente le vendredi 4 mars à 10 h sur le site d’evenko.