Le facteur humain en cause lors d’un accident mortel entre un autobus et un vélo

L’absence d’un casque et la vitesse potentielle du vélo électrique qu’il conduisait sont à l’origine d'une collision entre un cycliste de Drummondville et un autobus en septembre 2021. Le décès du cycliste est donc accidentel, selon le coroner Yvon Garneau.

Ce dernier a récemment rendu public le rapport d’investigation rédigé à la suite du décès de Nicolas Paré.

L’homme de 39 ans est décédé après avoir été happé par un autobus scolaire sur la rue Saint-Pierre. L’autobus scolaire effectuait un virage à gauche sur la rue Larocque lorsque le cycliste a surgi.

Le coroner conclut que le facteur humain et la vitesse potentielle de l’appareil qu’il pilotait a été un facteur clé à considérer quant à l’aggravation du risque d’avoir une collision .

Le coroner n'a relevé aucun élément criminel à la suite de cette enquête.

« Le conducteur de l’autobus, malgré un bon champ de vision, n’a pas été en mesure d’apercevoir le vélo qui arrivait en sens inverse. » — Une citation de Yvon Garneau, coroner