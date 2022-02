Le Conseil du trésor annonce le retour au travail en présentiel des employés fédéraux

Les ministères et organismes peuvent maintenant reprendre leur planification en vue d’augmenter progressivement l’occupation des immeubles , a déclaré la présidente par voie de communiqué.

Le retour doit se faire en continuant à respecter l’utilisation appropriée des pratiques préventives en milieu de travail , a cependant précisé Mona Fortier.

« Je m’attends à ce que les organisations continuent de faire preuve d’agilité et de souplesse, le cas échéant, dans leur planification afin de s’adapter à l’évolution du contexte de la santé publique. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du trésor du Canada

Ainsi, Mona Fortier s’attend à ce que les règles du Programme de santé au travail de la fonction publique (PSTFP) soient respectées quant au retour des employés sur leur lieu de travail après une exposition à la COVID-19 et à l’utilisation de masques dans les espaces communs.

Le PSTFP recommande le port du masque médical dans tous espaces intérieurs communs, même lorsque l'éloignement physique peut être maintenu. Le port du masque médical est également requis à l'extérieur lorsqu'on travaille dans des milieux surpeuplés ou lorsque l'éloignement physique ne peut pas être maintenu.

Mona Fortier, présidente du Conseil du trésor du Canada Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les modèles de travail hybrides semblent aussi la voie privilégiée par la présidente du Conseil du trésor. Mona Fortier dit qu’elle appuiera les ministères dans leur transition dans la mesure où cela est approprié et réalisable sur le plan opérationnel .

Il n’y a pas d’approche unique , prévient toutefois la ministre qui encourage les administrateurs à perfectionner leur plan de retour en s’inspirant de leurs expériences des deux dernières années et [en suivant] les directives de la Santé publique.

La SFPQ demande plus de clarté

Le retour progressif des employés de la fonction publique sur les lieux de travail s’amorce également lundi au Québec, au grand dam des fonctionnaires de la région de l’Outaouais qui soutiennent n’avoir aucune idée sur la manière dont tout cela va s’organiser.

Selon le plan de déconfinement présenté par le gouvernement Legault, le télétravail n’est plus une mesure obligatoire au Québec à partir du 28 février. Tous les employés de l’État qui étaient à la maison devraient pouvoir réintégrer leur milieu de travail en mode hybride.

Le mode hybride — un minimum de deux jours par semaine en présentiel — vise 50 % du personnel d’ici au 14 mars et 100 % du personnel à partir du 4 avril prochain.

En Outaouais, la réaction du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ne s’est pas fait attendre. Le syndicat déplore le manque d’informations sur la manière dont s’amorce ce retour au travail.

« Il y a des gens qui sont inquiets. Quand on annonce une mesure comme ça, on aimerait avoir le fin détail, mais on n’a pas de réponse. C’est ça qui est déplorable! » — Une citation de Michel Girard, porte-parole pour les régions de l’Outaouais et des Laurentides-Lanaudières

Malheureusement, on n’a pas encore de détails et c’est vraiment dommage parce qu’on commence aujourd’hui , a déclaré le porte-parole pour les régions de l’Outaouais et des Laurentides-Lanaudières, Michel Girard, en entrevue aux Matins d’ici. « Les employés posent beaucoup de questions depuis l’annonce du gouvernement. »

À l’heure actuelle, soutient M. Girard, il y a des fonctionnaires qui ne savaient pas, lundi matin, s’ils devaient se pointer au bureau ou rester à la maison.

C’est préoccupant , a-t-il lancé. J’ai eu zéro information sur une directive claire ce matin pour dire telle ou telle journée vous allez être au bureau.

Le télétravail n’est plus obligatoire, mais…

Même si un retour au travail progressif en mode hybride est la formule qu’a toujours privilégiée la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ce choix est vraiment à la discrétion de l’employeur dans son organisation du travail , a laissé entendre le porte-parole, Nicolas Bégin.

Nous, on fait nos recommandations , a-t-il plaidé, mais les employeurs peuvent décider de garder tous leurs employés à la maison et continuer le télétravail à temps plein.

Selon le plan de déconfinement du Québec, le retour des personnes qui éprouvent des problèmes d'ergonomie, de santé mentale ou physique ou d'accomplissement des tâches en télétravail sera prioritaire.

Nicolas Bégin encourage les employés qui se sentiront bousculés par le modèle de travail privilégié par leur employeur d’en parler avec leur gestion. Sinon, avise-t-il, un recours à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST est toujours possible.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et Rémi Authier