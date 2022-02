Arrestations massives au Bélarus, en marge d’un référendum sur les armes nucléaires

Alors que le territoire bélarusse constitue l'une des bases arrière de l'offensive russe lancée jeudi dernier en Ukraine, un des amendements soumis à référendum permettrait le déploiement d'armes nucléaires au Bélarus – voisin de l'Ukraine et de la Pologne – pour la première fois depuis la chute de l'Union soviétique.

« Si vous [les Occidentaux] transférez des armes nucléaires en Pologne ou en Lituanie, à nos frontières, alors je demanderai à [Vladimir] Poutine de nous rendre les armes nucléaires que nous avions abandonnées sans aucune condition. » — Une citation de Alexandre Loukachenko, président du Bélarus

Le référendum constitutionnel, approuvé par 65 % de la population selon les données officielles, s'est accompagné de manifestations sans précédent depuis des mois, des milliers de personnes descendant dans les rues malgré la sévère répression de l'opposition à l'œuvre depuis la contestation de la réélection jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko en août 2020.

Les puissances occidentales ne comptent pas reconnaître le résultat de ce scrutin, notamment en raison du contexte répressif dans lequel il s'est déroulé.

La France a ainsi fait savoir lundi, par le biais d'une déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qu'elle ne reconnaissait pas les résultats du prétendu scrutin référendaire .

Sanctions européennes en vue

La France, qui se dit particulièrement préoccupée par la suppression des références à l'objectif de neutralité de du Bélarus et de dénucléarisation de son territoire , prévient qu' avec nos partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , nous nous réservons le droit de prendre les mesures nécessaires pour nous adapter à cette nouvelle situation stratégique .

Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a quant à lui estimé lundi que la Russie empruntait un chemin très dangereux en ayant l'intention de déployer des équipements nucléaires au Bélarus.

Selon un haut responsable européen, l'Union européenne UE prévoit imposer cette semaine de nouvelles sanctions contre le Bélarus, en raison de son soutien à l'invasion russe en Ukraine.

Pour le ministère bélarusse de l'Intérieur, en dépit des appels à la déstabilisation en provenance de l'étranger, il n'y a pas eu de mobilisation de masse. La police a été concentrée sur une réponse rapide pour supprimer les provocations , dit-on de même source.

Svetlana Tsikhanouskaïa, adversaire d'Alexandre Loukachenko lors du scrutin présidentiel de 2020 et cheffe de file de l'opposition en exil, avait appelé les Bélarusses à profiter du référendum pour protester contre l'offensive russe en Ukraine, que Moscou qualifie d' opération militaire spéciale .

Des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des rassemblements de dizaines de personnes autour des bureaux de vote dans la capitale Minsk et dans d'autres villes du pays, plusieurs vidéos montrant des foules scandant non à la guerre .

Parmi les évolutions proposées dans le cadre du référendum constitutionnel figure également un amendement accordant l'immunité à vie au président, y compris s'il quitte le pouvoir.