Opération Grande séduction : des tactiques créatives pour recruter un médecin

Une opération séduction s’amorce sur l’île Bell, à Terre-Neuve. À bout de souffle, les insulaires adoptent des tactiques de plus en plus créatives après avoir perdu leurs trois médecins de famille dans la dernière année.

Si les efforts s’inspirent du film La grande séduction (Nouvelle fenêtre) de Jean-François Pouliot, l’objectif est un peu différent : au lieu de convaincre un nouveau docteur de s’installer sur l’île, les résidents essaient de convaincre un de leurs anciens médecins d’y retourner.

L’île n’organise pas de matchs de cricket. Personne n’a furtivement placé de billet de 5 $ sur le quai. Mais quelque 550 personnes, soit 20 % de la population de l’île, participent à un groupe Facebook – la Bell Island Grand Seduction  (Nouvelle fenêtre) – dans le but de démontrer à quel point le Dr Firas Ayar, qui a habité pendant huit ans dans leur communauté, est admiré par ses patients.

L’objectif numéro 1 de La grande séduction de l’île Bell est de montrer au Dr Ayar qu’on l’aime beaucoup et qu’on aimerait qu’il revienne sur l’île , explique Ken Kavanagh, l’organisateur de la campagne.

Ken Kavanagh admet que les chances de convaincre les deux autres médecins de retourner à temps plein dans la clinique de l’île Bell sont minces. L’une des médecins a plus de 70 ans et est partie à la retraite. L’autre n’a jamais habité sur l’île, préférant prendre le traversier quand il devait travailler.

Mais comme plusieurs résidents interviewés par Radio-Canada, Ken Kavanagh se dit convaincu à 100 % que le Dr Ayar souhaite reprendre ses anciennes fonctions, en citant des conversations entre ses voisins et le médecin.

Ken Kavanagh organise la campagne Bell Island Grand Seduction. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas

Les raisons expliquant le départ du Dr Ayar sont nébuleuses. Personne n’a répondu à nos appels à la clinique torontoise où il travaille depuis l’automne dernier.

Ken Kavanagh indique que les parents du Dr Ayar habitent en Ontario, mais évoque aussi des conditions de travail à la clinique locale, gérée par la Régie de santé de l’Est, qui auraient aussi provoqué le départ du médecin.

« Quand vous perdez trois docteurs en une année, c’est clair qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » — Une citation de Ken Kavanagh

Pour des raisons de confidentialité, la Régie de santé de l'Est ne peut pas discuter publiquement des questions de ressources humaines liées à un employé ou à un médecin en particulier , indique la régie dans un courriel.

Environ 5 km d'eau séparent l'île Bell du reste de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Lorraine Fowler, 66 ans, qui souffre d’une maladie auto-immune, a les larmes aux yeux lorsqu'elle parle de son ancien médecin. Elle souhaite désespérément que le Dr Ayar retourne à l’île Bell.

Quand il m’a annoncé qu’il allait partir, j’étais profondément triste , raconte-t-elle. Il y a eu des nuits où j’ai pleuré .

Des résidents vulnérables

Kara O’Keefe, la seule pharmacienne sur l’île, souligne la vulnérabilité de la population de l’île Bell, comme bien des communautés rurales à Terre-Neuve-et-Labrador. Selon l’association médicale de la province, un résident sur cinq n’a pas accès à un médecin de famille.

L’île Bell est une communauté avec 2800 habitants, dont l’âge moyen est de 66 ou de 67 ans, qui a une prévalence élevée de maladies chroniques , explique-t-elle, en notant le taux élevé de diabète, de maladie pulmonaire obstructive chronique, de maladie du cœur et d’hypertension.

Kara O'Keefe est la seule pharmacienne sur l'île Bell. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Sans la présence d’un médecin de famille dans la communauté, il y a beaucoup de patients qui ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin, ce qui veut dire que plus de personnes finissent par être envoyées à l’hôpital et plus de personnes risquent de mourir , dit Kara O'Keefe.

Même si l'île Bell n'a pas de médecin de famille pour le moment, les gens peuvent toujours aller voir une infirmière praticienne ou un médecin des services d'urgence du Centre de santé Dr Walter B. Templeman. Mais Lorraine Fowler croit que le niveau de service à l'heure actuelle ne suffit pas aux besoin des résidents.

« À chaque visite à l’hôpital, je vois un nouveau médecin. C’est toujours quelqu'un de différent. » — Une citation de Lorraine Fowler

Ken Kavanagh fait le même constat.

Nous sommes une île séparée du reste de Terre-Neuve par 5 km d'océan et avec un traversier qui tombe en panne, parfois pendant deux ou trois jours. Ça nous prend médecin de famille qui est basé ici. C'est la seule façon de s'assurer un système de santé sécuritaire et équitable , soutient-il.

Une nouvelle infirmière praticienne en avril

La Régie de santé de l'Est indique qu'en avril, une deuxième infirmière praticienne devrait entrer en poste sur l'île Bell. Le recrutement est en cours pour combler trois autres postes d'infirmières praticiennes, selon la porte-parole Gina MacArthur.