Le Groupe Banque TD acquiert First Horizon

La TD a déclaré lundi que l'accord accélère sa stratégie de croissance à long terme aux États-Unis avec l'ajout d'une banque régionale de premier plan.

First Horizon, basée à Memphis, dans le Tennessee, exploite 412 succursales et compte plus de 1,1 million de consommateurs, d'entreprises et de clients commerciaux dans 12 États.

Le chef de la direction de la TD, Bharat Masrani, a déclaré que First Horizon est une excellente banque et un choix stratégique fantastique .

« Elle fournit à la TD une présence et une portée immédiates sur des marchés adjacents très intéressants aux États-Unis et elle offre des possibilités importantes de croissance dans le Sud-Est. » — Une citation de Bharat Masrani, chef de la direction de la TD

De concert avec l'équipe de First Horizon, la TD s'appuiera sur sa marque solide et continuera d'offrir l'expérience client légendaire qui la distingue sur tous ses marchés , a-t-il ajouté.

Leo Salom, chef de groupe des Services de détail aux États-Unis du Groupe Banque TD, dirigera les activités combinées, tandis que le PDG de First Horizon, Bryan Jordan, se joindra à la TD en tant que vice-président-directeur du Groupe Banque TD. Il relèvera de M. Masrani.