Un centre spatial prévu à Cochrane pour former les futurs astronautes

Une entreprise aérospatiale et technologique de Cochrane travaille à la création d'un centre spatial qui aidera à former les futurs astronautes.

Stardust Technologies a récemment dévoilé ses plans pour l'installation, avec l'aide de plus de 20 partenaires et collaborateurs.

Des dômes gonflables seront utilisés pour permettre aux astronautes de s'entraîner mentalement à l'isolement qu'ils subiraient dans l'espace.

On se concentre sur l’entraînement de la santé mentale pour pouvoir développer des solutions qui pourraient les aider pendant qu’ils sont en voyage spatial , affirme le président-directeur général de l’entreprise, Jason Michaud.

Il ajoute qu’on veut aussi toucher à la formation à un esprit critique pour avoir des gens qui peuvent être concentrés sur des situations critiques dans l’espace et prêts à réagir en tout temps .

Jason Michaud lors du pavillon de l’Ontario au congrès de 2020 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE). Photo : Stardust Technologies

Alors nous allons faire toutes sortes d’entraînements, même dans la nature, pour les préparer à ces situations critiques , souligne-t-il.

En plus des études sur l’isolement, M. Michaud souligne que les chercheurs pourraient également faire des travaux sur des fusées et l'astronomie.

De la formation spatiale ancrée dans le Nord

Diverses parties du centre se trouveront sur la propriété de 46 hectares de la société à environ 20 kilomètres au nord de la ville de Cochrane, affirme M. Michaud.

Il souligne que l'idée d'un centre spatial est née alors que son équipe et lui examinaient des stations de recherche dans le monde entier où les astronautes sont formés.

En entrevue à l’émission Le Matin du Nord, Jason Michaud a souligné que le centre a pour but d’inspirer les jeunes à entrer dans l’industrie spatiale.

« Ma source d’inspiration et à notre équipe, c’est vraiment de donner une possibilité aux jeunes qui viennent d’un milieu où ces possibilités-là ne sont pas typiquement disponibles. » — Une citation de Jason Michaud, PDG de Stardust Technologies

Des institutions telles que l'Université Western de London, et l'Université de technologie de Sydney, en Australie, se sont jointes en tant que partenaires et enverront des étudiants et des chercheurs au centre spatial.

Des visiteurs à Cochrane pour le lancement du centre le 19 février provenaient d'écoles comme Western, l'Université Waterloo et l'Université Concordia à Montréal, ainsi qu'un représentant de Launch Canada, une série de compétitions de fusées étudiantes en partenariat avec l'industrie.

Le centre spatial Stardust comprendra également un centre d'innovation pour la collaboration des partenaires de recherche et un institut de recherche et d'apprentissage pour les jeunes Ontariens.

Le but est de favoriser l'intérêt pour l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

M. Michaud s'attend à ce que la construction commence ce printemps, avec la première mission d'entraînement au centre spatial en août.

Il estime que le projet coûtera environ 2 millions de dollars.

Avec les informations de CBC