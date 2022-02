Le Salon mondial du mobile s’ouvre par un geste de soutien à l’Ukraine

Le Salon mondial du mobile, qui se poursuit jusqu'à jeudi, condamne avec force l'invasion russe de l'Ukraine , a déclaré lors d'une conférence inaugurale le directeur général de l'Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), Mats Granryd, longuement applaudi par les participants et participantes.

Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par la guerre , a abondé Nick Read, directeur général du géant de la téléphonie Vodafone, en rappelant que le conflit ukrainien venait s'ajouter à de multiples troubles politiques, économiques, sociaux et environnementaux .

Les entreprises russes boudées

En raison de la situation en Ukraine, le comité organisateur de l'événement a décidé, vendredi, de supprimer le pavillon réservé aux entreprises russes. Le Association mondiale des opérateurs télécoms GSMA se conforme à toutes les sanctions et politiques gouvernementales résultant de cette situation , a-t-il justifié.

Une dizaine d'entreprises russes du secteur technologique étaient attendues dans ce pavillon. Dans les allées du salon, la spécialiste de la cybersécurité Kaspersky ou encore l'entreprise Infinet Wireless, toutes deux russes, étaient néanmoins présentes.

La fermeture du pavillon russe n'empêche pas l'entreprise Kaspersky d'être présente au congrès. Photo : AFP / PAU BARRENA

Le kiosque de We/Ar Studio, la seule entreprise ukrainienne accréditée, était pour sa part vide lundi matin, selon un journaliste de l'Agence France-Presse AFP .

Il y a la guerre en Ukraine depuis jeudi dernier, donc nous ne serons pas [à Barcelone]. Nous restons en Ukraine pour nous battre pour notre pays , a indiqué à l'Agence France-Presse AFP Daria Fedko, co-fondatrice et directrice générale de l'entreprise.

Les événements déconcertants de ce début du 21e siècle, comme ce qui est en train de se passer en Ukraine, nous rappellent [que] la question des valeurs est cruciale [pour le monde de la technologie] , a souligné José Maria Alvarez Pallete, directeur général de l'opérateur espagnol Telefonica.

La technologie nous a donné le pouvoir de changer les choses, mais maintenant, nous devons décider si nous les changeons en bien ou en mal , a ajouté M. Alvarez Pallete.

Un Salon mondial du mobile sous le signe de la pandémie

Entre 40 000 et 60 000 personnes sont attendues cette année au Salon mondial du mobile. Cette fréquentation est encore très éloignée des chiffres de l'avant-pandémie – 100 000 visiteurs et visiteuses en 2019 –, mais elle est néanmoins encourageante après deux ans de crise sanitaire.

Le Salon du mobile avait été annulé à la dernière minute en 2020 en raison des multiples défections chez les grands noms des télécommunications. L'an dernier, il s'était tenu, mais au début de l'été et dans un format allégé, avec 20 000 personnes participantes.

Selon l’organisation, 1500 entreprises, de 170 pays, ont répondu à l'invitation cette année.

Le Salon mondial du mobile revient tranquillement à la normale, la pandémie y laisse encore sa marque. Photo : AFP / PAU BARRENA

La quasi-totalité des géants de la techno et des télécommunications a fait le déplacement, à l'exception notable du Japonais Sony et du Chinois Lenovo – qui ne participera que virtuellement à l'événement.

Les sujets abordés cette année au salon, sous le thème de la connectivité déchaînée , iront de l'essor de la 5G aux occasions offertes par l'Internet des objets en passant par le métavers et l'impact de la technologie sur l'environnement.

Au-delà des gadgets, il sera intéressant de voir comment les fabricants se positionnent sur le marché des téléphones intelligents , notamment en ce qui concerne les déboires de Huawei , en perte de vitesse à cause des sanctions imposées par les États-Unis, a souligné Thomas Husson, analyste à Forrester.

Sanctions

La question des sanctions imposées à Moscou après son invasion de l'Ukraine devrait aussi être suivie de près. Washington a en effet décidé de limiter les exportations technologiques vers la Russie, ce qui pourrait perturber un marché déjà sous tension en raison des pénuries de semi-conducteurs.

Il est peu probable que le marché des téléphones intelligents et autres produits technologiques soit épargné par la crise, compte tenu de l'importance économique et géographique de la Russie et de l'Ukraine , a estimé Marina Koytcheva, du cabinet CCS.

En perte de vitesse depuis plusieurs années, le marché des téléphones intelligents a grimpé de 5,7 % l'an dernier, avec 1,3 milliard d'appareils vendus dans le monde, selon le cabinet IDC.

Il se heurte toutefois depuis l'été à des problèmes logistiques, qui ont pesé sur les résultats au quatrième trimestre.