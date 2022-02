Un projet d’agrandissement de près de 3,6 millions $ chez Métosak de Sherbrooke

L’entreprise Métosak de Sherbrooke, qui se spécialise dans la fabrication de composants d’acier, d’acier inoxydable et d’aluminium, sera agrandie tout en se tournant vers l'automatisation.

L’entreprise de l'arrondissement de Brompton pourra ainsi améliorer sa productivité afin de mieux fournir ses clients des secteurs des véhicules récréatifs, industriels et aéroportuaires.

BRP demeure le principal client de Métosak.

Le président de Métosak, Serge Morin, explique que son entreprise va investir 3,58 millions $ dans ce projet d’agrandissement et d'acquisition d’équipements de pointe. L'entreprise prévoit avoir triplé son chiffre d’affaires à la fin du projet.

Nous avons ajouté 25 000 pieds carrés au plan de fabrication. Nos machines sont déjà installées. Un robot soudeur, un laser pour la découpe de tubes et un autre pour la découpe des plaques sont arrivés. Nous travaillons sur le côté numérique de l'entreprise. Nous venons aussi de recevoir une plaque plieuse , mentionne Serge Morin.

La superficie de l’usine d’emballage sera doublée, puis réaménagée.

Nous attendons des équipements d'automatisation. Nous allons recevoir la machinerie à la fin mai. Nous allons avoir terminé à la fin de 2022. Métosak est là pour rester. Mon fils Pierre-Alexandre sera là pour prendre la relève. Notre sous-traitant de peinture va venir s'installer près de nous , signale M. Morin.

Métosak emploie 75 personnes et prévoit en embaucher 25 autres à la fin de ce projet.

« L'embauche est très difficile. Nous avons recours à un programme de travailleurs étrangers. » — Une citation de Serge Morin, président de Métosak

Nous engageons une quinzaine de personnes des Philippines. C'est certain que l’on veut engager localement, mais il n’y a pas beaucoup de candidats , constate Serge Morin.

Aide financière

Québec a octroyé un prêt de 2,2 millions à l'entreprise pour permettre à Métosak d'acquérir les équipements de production.

Sans cette aide, nous n'aurions pas pu effectuer ce projet , signale Serge Morin.

L’aide gouvernementale est accordée sous forme de prêts issus en parts égales par Investissement Québec et par le programme ESSOR, géré conjointement par Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

« C'est un projet de croissance important pour cette entreprise. C’est en tout point dans notre mandat de jouer un rôle auprès des entreprises pour assurer leur pérennité. » — Une citation de David Létourneau, directeur régional d'Investissement Québec

Il faut miser sur l’augmentation de leur productivité. Nous sommes ouverts à aider des entreprises à prendre un tel virage technologique. Nous voulons offrir un accompagnement aux entreprises pour soutenir leur croissance , explique le directeur régional d'Investissement Québec David Létourneau.

La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a souligné le dynamisme de l’entreprise.