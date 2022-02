Une ex-PDG de l’hôpital IWK à Halifax est reconnue coupable de fraude

Une ancienne présidente-directrice générale de l’hôpital pour enfants IWK à Halifax, Tracy Kitch, est reconnue coupable d’une fraude de plus de 5000 $. Une autre accusation d’abus de confiance qui pesait sur elle est suspendue.

Le juge Paul Scovil a prononcé le verdict, lundi, à Halifax, à la suite d’un procès de deux semaines qui s’est déroulé l’automne dernier.

Tracy Kitch a été accusée à la suite d’une vérification interne qui a conclu en 2017 qu’elle avait porté sur une carte de crédit institutionnelle des dépenses jugées personnelles et totalisant 47 000 $.

Mme Kitch a démissionné en août 2017 et elle a fini par rembourser les sommes qui étaient considérées comme étant des dépenses personnelles.

La police a porté des accusations contre elle et contre un ancien directeur des finances de l’hôpital, Stephen D'Arcy, en octobre 2018.

Stephen D'Arcy doit subir son procès plus tard cette année. Il est accusé d’abus de confiance, d’usage non autorisé d’un ordinateur et de méfait en matière de données informatiques.

Le procès de Tracy Kitch

Durant le procès, la défense a soutenu sans preuve à l’appui que Tracy Kitch n’ait jamais dissimulé son usage de la carte de crédit institutionnelle. Ses dépenses comprenaient des frais de taxi pour se rendre à l’aéroport et des vols pour se rendre en Ontario où sa famille se trouvait.

Selon la défense, Mme Kitch et ses subordonnés tenaient compte des dépenses et l’ancienne présidente-directrice générale PDG les remboursait.

La Couronne, pour sa part, a soutenu qu’en vertu des politiques de l’hôpital, les cartes de crédit institutionnelles ne doivent pas servir à des fins personnelles et que la désobéissance aux règles peut entraîner diverses mesures disciplinaires, dont le congédiement.

Plusieurs personnes ont témoigné de leurs préoccupations au sujet de la gestion des dépenses de Tracy Kitch, mais aucune d’entre elles n’a dit l’avoir vue présenter faussement ce qu’elle faisait avec la carte de crédit ni tenter de dissimuler les dépenses qu’elle présentait.