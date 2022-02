La COVID-19 se propage toujours chez les Premières Nations en Ontario

La Première Nation de Kasabonika Lake a connu une augmentation constante des cas au cours de la semaine dernière, avec plus de 130 cas actifs au sein de la communauté d'environ 850, dimanche. Depuis juin 2020, la communauté a vu l’éclosion d’un total de 211 cas, selon la Sioux Lookout First Nation Health Authority (SLFNHA).

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, répond à une question pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la colline du Parlement à Ottawa le vendredi 11 décembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Le gouvernement fédéral a approuvé une demande d'aide et des membres des Rangers canadiens sont activés, d'après un tweet du ministre canadien de la Protection civile, Bill Blair, samedi.

Dimanche soir, un porte-parole du 3e groupe de patrouilles des Rangers canadiens, qui couvre le Nord de l'Ontario, n'a pas été en mesure de dire combien de Rangers travaillaient activement pour soutenir la Première Nation ni combien provenaient de l'extérieur de la communauté.

Lac Seul connaît également une augmentation des cas actifs de COVID-19. La communauté signalait 47 cas actifs le dimanche 27 février.

Le chef et le conseil de la Première Nation ont informé les résidents que la communauté passait donc au code rouge. Les écoles et les bureaux fermeront, à l'exception des services essentiels.

Auparavant, nous avons traversé un grand nombre de cas, et la Première Nation de Lac Seul a toujours résisté grâce à la coopération et à la compréhension de la communauté. Nous continuerons à travailler ensemble pour garder notre communauté forte et en bonne santé , lit-on dans un avis communautaire de Lac Seul vendredi.

Contrairement à la tendance générale, les Premières Nations Mishkeegogamang, Eabametoong et Pikangikum ont toutes observé une baisse des cas actifs de COVID-19, après avoir connu une augmentation plus tôt dans le mois. On observait encore plus de 110 cas actifs, dimanche, dans la communauté de Mishkeegogamang.

Lors d'une récente éclosion dans la Première Nation de Bearskin Lake, la responsabilité de gérer la communauté après que plus de la moitié des résidents de la communauté aient reçu un diagnostic positif ou se soient isolés incombait à un groupe d'environ 20 personnes.

Même s’il n’y a eu aucun décès et que personne n'a eu besoin de soins sérieux, la situation a laissé les travailleurs de première ligne et les résidents épuisés et à bout.

Avec les informations de CBC et d'Olivia Levesque