Les marchés mondiaux ouvrent dans le rouge

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 418,95 points, soit 1,23 %, à 33 639,8 points et le S&P 500, plus large, recule de 0,98 % à 4341,64 points. Le NASDAQ Composite cède 0,76 %, soit 103,63 points, à 13 590,98.

L'indice CBOE de la volatilité aux États-Unis, aussi appelé l' indice de la peur , grimpe de 15 % à 32 points, au plus haut depuis le 24 février.

Au dernier jour du mois de février, le S&P 500 et le NASDAQ se dirigent vers leur plus importante perte sur deux mois depuis la première vague de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Tous les grands compartiments du S&P évoluent dans le rouge, la plus forte baisse étant à l'actif de la finance (-1,7 %).

Baisse du rouble

Les dernières sanctions décidées par l'Union européenne secouent l'économie et la finance russes si bien que le rouble a chuté de plus de 30 % alors que la Bourse de Moscou restera fermée ce lundi, alimentant l'incertitude des marchés.

La Banque centrale de Russie a tenté de le renflouer en gonflant son taux directeur de 9,5 % à 20 %.

Marchés mondiaux

Les Bourses européennes reculaient fortement vers 11 h 55 GMT (6 h 55, heure de Montréal) : Francfort perdait 2,43 %, Paris 3,09 %, Milan 2,82 %, et Londres 1,11 %.

L'indice européen de référence l'Eurostoxx 50 perdait 3,18 %.

Du côté des devises, l'euro baissait nettement face au dollar, considéré comme une valeur refuge en temps d'incertitude. La devise européenne s'échangeait à 1,1166 $, en recul de 0,90 %.

Pour les banques européennes, Société Générale perdait 9,70 %, BNP Paribas 8,53 %, Commerzbank 7,32 %, Deutsche Bank 7,06 % et Unicredit 6,82 %.

Les places asiatiques se montraient plus résilientes : Tokyo a grappillé 0,19 %, Shanghai 0,32 %, et Hong Kong a cédé 0,24 %.

Le bitcoin montait de 2,37 % à 38 325 $.

Flambées des prix des matières premières

Les prix du pétrole réduisaient légèrement leur envolée enregistrée plus tôt lors des échanges asiatiques, le baril de brut WTI bondissant tout de même de plus de 4 % à environ 95 $ et celui du Brent de 4,41 % à 102 $, bien installé au-dessus de barre des 100 $, dépassée pour la première fois depuis 2014 la semaine dernière.

Sur le marché européen du gaz naturel, le contrat de référence s'envolait de 23 % vers 8 h 45 GMT (3 h 45, heure de Montréal).

Le retrait de certaines banques russes de SWIFT pourrait entraîner une perturbation de l'approvisionnement en pétrole, car les acheteurs et les vendeurs essaient de voir comment s'y retrouver dans les nouvelles règles , a noté Andy Lipow, de Lipow Oil Associates à Houston.

D'autres matières premières s'envolaient également : le blé tendre prenait 4,48 %, le palladium 3,39 %. La Russie et l'Ukraine sont des pays essentiels pour l'approvisionnement en pétrole, gaz, blé et autres matières premières cruciales.

Selon l'Union européenne, environ 70 % du secteur bancaire russe est actuellement exclu du système SWIFT.

L'Union européenne va débloquer 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes et l'Allemagne va aussi livrer des armes à l'Ukraine.

Dans le sillage de ces annonces, les entreprises de la défense étaient fortement recherchées. Francfort Rheinmetall, qui conçoit notamment des chars, s'envolait de 42,9 % et Hensoldt (radars) de 84,8 %. À Paris, Thales prenait 12 % et Dassault Aviation 7,23 %.

Avec les informations de l'Agence France-Presse, de l'Associated Press et de Reuters