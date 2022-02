COVID-19 : des élus américains veulent des frontières plus ouvertes

Le représentant de New York, Chris Jacobs, a organisé une conférence de presse dimanche pour dévoiler ce qu'il appelle la loi sur la réouverture de la frontière nord.

Adoption peu probable

Les visiteurs canadiens n'auraient plus besoin d'être vaccinés pour entrer aux États-Unis ni, dans le cas d'un voyage en avion, de présenter la preuve d'un test de dépistage de la COVID-19 négatif, dans le cas peu probable où le projet de loi est adopté.

Les démocrates contrôlent actuellement la Chambre des représentants et détiennent le vote décisif au Sénat 50-50, bien que cela devrait changer après les élections de mi-mandat de novembre.

Le projet de loi est coparrainé par plusieurs républicains de la Chambre dont l'opposition aux restrictions de voyage est bien connue, notamment les New-Yorkais Elise Stefanik et Lee Zeldin, ainsi que le représentant du Minnesota Pete Stauber.

M. Jacobs, un ardent opposant aux mesures imposant le masque et le vaccin, a fait entendre ses efforts pour convaincre le président Joe Biden de faire marche arrière.

Il a déposé un projet de loi en juin dernier qui obligerait l'administration à divulguer les détails de ses discussions frontalières avec le gouvernement fédéral à Ottawa.

Il a également attaqué l'administration pour avoir imposé la vaccination ou les tests de dépistage sur les lieux de travail privés américains comptant 100 employés ou plus, et a critiqué le premier ministre Justin Trudeau pour avoir utilisé des pouvoirs d'urgence pour mettre fin aux blocages des camionneurs la semaine dernière, à Ottawa.

L'inspiration du Canada

L'obligation vaccinale viole la liberté que chaque personne a de prendre des décisions médicales personnelles sans crainte de représailles , a déclaré M. Jacobs dans un communiqué.

Les Américains et les Canadiens en ont assez de la portée oppressive et inconstitutionnelle qui leur est imposée et qui menace notre stabilité économique et nos libertés personnelles.

Inspiré par les manifestations au Canada, un groupe de camionneurs américains traverse le pays jusqu'à Washington dans un mouvement d'opposition aux restrictions liées à la COVID-19, malgré le fait que bon nombre de ces restrictions soient levées.

Ils devraient commencer à arriver dans la capitale américaine cette semaine, certains dès mardi, alors que M. Biden prononcera son premier discours sur l'état de l'Union.