Fin du passeport vaccinal en Ontario : les commerçants entre joie et appréhension

Les entreprises de l'Ontario peuvent, à leur discrétion, continuer d’exiger une preuve de vaccination.

Toutefois, nombre d'entre elles ont pris la décision de le laisser tomber pour, notamment, retirer un fardeau des épaules de leurs employés et de leurs clients.

La propriétaire du restaurant Old York Bar & Grill à Toronto a décidé de retirer le passeport vaccinal dès mardi.

J'y ai beaucoup pensé , dit Fabi Letarte-Tessier, j'ai eu une conversation avec les serveurs aussi .

Je trouve que beaucoup de gens sont déjà vaccinés [...] Tout le groupe au restaurant se sent assez confortable pour ne pas garder le passeport vaccinal , explique la propriétaire.

Fabi Letarte Tessier, propriétaire du restaurant Old York Bar & Grill Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

C’est plutôt pour faciliter la tâche à mes serveurs étant donné que la grande majorité des gens sont vaccinés, mais j’espère fortement que les gens qui ont des symptômes restent à la maison , ajoute Mme Letarte-Tessier.

Elle espère que les clients qui ont des symptômes resteront à la maison et que cette décision ne découragera pas la clientèle vaccinée.

C'est un petit peu une bonne nouvelle, on est en train de retrouver un sens de normalité, mais en même temps j’ai peur de créer un sentiment de doute à se sentir confortable d'être dans mon restaurant , explique Fabi Letarte-Tessier.

On ne sait pas si les gens seront méfiants de venir manger à l'intérieur , ajoute-t-elle.

Elle réévaluera la situation dans les prochaines semaines après avoir tâté le pouls de sa clientèle.

Maintien de certaines mesures sanitaires

The Drake, qui abrite la salle de concert The Drake Underground et le restaurant Drake One Fifty en plus de chambres d'hôtel, abandonnera aussi la vérification de la preuve de vaccination.

Mais pour s'assurer que les clients et les membres de leur personnel se sentent à l'aise face à ce changement, l'établissement fait preuve de précautions supplémentaires.

La directrice des services Ana Yuristy affirme que la majorité de la clientèle et du personnel sont enthousiastes face à ce sentiment de réouverture. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Pour rassurer certains employés et clients, des mesures sanitaires resteront en place comme les panneaux de plexiglas entre les tables dans la salle à manger , explique la directrice des services des propriétés The Drake, Ana Yuristy.

Elle ajoute que l'espace dans le restaurant est assez grand pour permettre une certaine distanciation physique entre les groupes de clients.

L'établissement est aussi prêt à faire des ajustements si nécessaire.

The Drake Underground a déjà une série de spectacles à l'affiche. La preuve de vaccination contre la COVID-19 n'est plus requise. Photo : The Drake Underground/Andrew Harris

La petite salle The Drake Underground a une capacité d'accueil maximale de 150 personnes.

Le nombre de concerts prévus à la programmation n'est pas au niveau d'avant la pandémie, mais de plus en plus de spectacles s'ajoutent à la liste avec les annonces de tournées.

The Drake Underground prévoit d'ailleurs une célébration samedi en vue de ce nouveau souffle, indique Ana Yuristy.

La directrice des services estime pouvoir retourner à une pleine programmation avec une multitude d'événements d'ici juin.

Sudbury Indie Cinema a longtemps mis en place des restrictions sanitaires plus strictes que la province au cours de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Dans le Nord de l'Ontario, le Sudbury Indie Cinema a aussi hâte de pouvoir retrouver ses membres.

La directrice générale, Beth Mairs, indique que les cinéphiles ont été peu nombreux ces derniers mois.

L'établissement qui a la réputation d'avoir des mesures sanitaires plus conservatrices que le gouvernement Ford abandonnera le passeport vaccinal, mais n'ouvrira pas à sa pleine capacité de 170 places assises.

Sudbury Indie Cinema ne scannera plus les codes QR, mais limitera sa propre capacité d'accueil à 60 % pour assurer qu'il y ait une certaine distanciation physique dans la salle.