Légère hausse des hospitalisations à la veille du déconfinement en Ontario

Mardi, l'Ontario doit abandonner le passeport vaccinal et lever toutes les limites de capacité encore en place dans certains lieux publics, comme les stades et les amphithéâtres.

Le gouvernement n'a fixé aucune date pour la fin du masque.

Au total, la province recense, lundi, 849 hospitalisations et 279 patients aux soins intensifs.

À titre de comparaison, il y avait 1064 hospitalisations et 272 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

Il y a 1315 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Début du widget . Passer le widget?

Fin du widget . Retour au début du widget?

Doug Ford garde le cap

L'analyse des eaux usées montre une hausse de la concentration du virus un peu partout dans la province, note le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Le directeur scientifique de ce groupe d'experts, le Dr Peter Jüni, affirme toutefois que cette augmentation n'est pas alarmante et qu'elle était prévisible, compte tenu de la réouverture graduelle de l'économie amorcée à la fin de janvier. Le Dr Jüni incite néanmoins les Ontariens à recevoir leur troisième dose de vaccin, si ce n'est pas déjà fait.

Le premier ministre Doug Ford a défendu le plan de déconfinement de son gouvernement lundi.

« Soyez prudents, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Décès

La santé publique déplore 3 décès de plus, portant le bilan à 12 433 morts depuis le début de la pandémie.

Vaccination

Seulement 18 210 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche dans la province, y compris plus de 6800 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 92,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 90,5 %, deux doses.

Chez les enfants, 54,6 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose et 28 %, deux doses.

Dépistage

Un peu plus de 12 100 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Leur taux de positivité est de 8,9 %.

Plus de détails à venir