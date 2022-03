TikTok, l’alimentation en toute mobilité

À l’origine destinée à diffuser des chansonnettes ou de petites danses créées par de jeunes amateurs, TikTok est désormais devenue un lieu où se partagent des millions de recettes de cuisine et de conseils en nutrition.

Laurent Dagenais est de ceux qui participent à ce mouvement. Le jeune chef de Montréal publie chaque semaine ses meilleures recettes en 60 secondes. Il est suivi par 1,3 million d’abonnés. Un succès auquel il ne s’attendait pas.

« Ma vidéo la plus virale, ce sont des tacos, avec 26,5 millions de vues! J'ai aussi fait une vidéo en Grèce avec des poissons grillés, des pieuvres grillées, et une autre à Paris, sur un toit, où je fais un sandwich jambon beurre. » — Une citation de Laurent Dagenais, chef cuisinier

Le chef Laurent Dagenais en pleine action, alors qu'il tourne une capsule pour TikTok. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Avec plus de 60 capsules réalisées, les millions de vues s’enchaînent. Les statistiques sont étourdissantes, confie Laurent Dagenais.

Tout a commencé par une simple recette de gravlax. C'était notre troisième vidéo. On l'a mise en ligne le soir avant de se coucher et, le lendemain, on s'est réveillés avec mon téléphone qui était en train d’exploser, raconte le chef. C’étaient des notifications sans arrêt. Il y avait 1 million, 1,5 million de vues en une nuit!

Un succès tel que le chef a arrêté de travailler en restauration et s'est consacré entièrement à la création de contenus sur TikTok. Mais comment fait-il pour en vivre? Les commandites!

« En une seule vidéo, j'ai gagné environ trois mois de ce que je gagnais avec mon ancien emploi. En trois heures, je fais mon salaire de trois mois! » — Une citation de Laurent Dagenais, chef et créateur de contenu sur TikTok

Une influence grandissante chez les jeunes

Flora Baron et Simone Archambault apprécient les recettes simples et punchées de TikTok. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Simone Archambault et Flora Baron font partie de ces utilisatrices accros à TikTok. Ayant récemment déménagé en appartement, Simone trouve la plateforme bien pratique. Les recettes sont tellement faciles. Ça donne tellement d'idées, de choses auxquelles je n’aurais pas pensé. Ça donne aussi accès à plusieurs cultures culinaires.

Ce sont des trucs qui ont l'air vraiment faciles, ajoute son amie Flora. Des trucs simples. J’aime quand je sais que ça ne va pas être très long, mais que je sais que ça va être très bon!

La moitié des utilisateurs de TikTok ont moins de 34 ans. Cette plateforme mobile d’origine chinoise, lancée en 2016, revendique pas moins d’un milliard d'usagers.

La jungle des contenus

Ces contenus courts, punchés, sont à l’origine du succès de TikTok, observe la nutritionniste Cynthia Marcotte, qui s’intéresse à l’impact des réseaux sociaux sur l’alimentation depuis plus de 8 ans.

La nutritionniste Cynthia Marcotte tente de faire le ménage dans les contenus plus ou moins crédibles diffusés sur TikTok. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

« Les gens cherchent des solutions rapides, des solutions efficaces qui vont les aider au quotidien. » — Une citation de Cynthia Marcotte, nutritionniste et créatrice de contenus sur TikTok

Si Flora et Simone reconnaissent qu’elles passent trop de temps sur la plateforme, elles ont aussi appris à se méfier de la désinformation qui y circule. Tu peux commencer à faire des vidéos sur la nutrition même si tu n'es pas nutritionniste, a remarqué Flora, qui doute de leur valeur. Il y a quand même des spécialistes qui commencent à dire que ces informations ne sont pas nécessairement vraies.

C’est le cas de la nutritionniste Cynthia Marcotte. Ses 10 000 abonnés peuvent cependant profiter de ses conseils judicieux. Je parle beaucoup de la culture des diètes, de ces solutions pour perdre du poids rapidement, par exemple. Il y a des gens qui vont donner des conseils très inappropriés, qui vont proposer des suppléments, des coupe-faim, des jeûnes. Je fais des contenus en duo, une critique face à une vidéo qui est déjà réalisée par une autre personne sur la plateforme.

Une nouvelle manière pour la nutritionniste d’atteindre un public influencé par des contenus douteux. C'est une façon de faire voyager mes messages, de toucher le plus de gens possible, une communauté que je ne touchais pas autant que je l'aurais aimé avant : les jeunes. Je partage mes messages afin d’éviter aussi à ces jeunes de tomber dans la culture des diètes.

La nouvelle critique culinaire

Anthony Tran s'essaie à l'art de la critique culinaire sur TikTok. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Anthony Tran, un étudiant à HEC Montréal, est aussi un passionné de restauration. Plusieurs fois par semaine, il visite toutes sortes d’établissements et enregistre, dans sa voiture, sa petite critique en 60 secondes. C'est juste un loisir, précise Antony. J'aime beaucoup être devant la caméra, faire des vidéos, un petit montage, puis partager ce que j'aime à mon public.

Ils sont ainsi plus de 130 000 à suivre le jeune critique sur TikTok. Et il tient à défendre sa crédibilité. Ça revient aux mêmes problèmes que toutes les plateformes. Tout dépend de la personne qui la présente. Le contenu sur TikTok gagne en crédibilité parce qu'il y a beaucoup plus de personnes, des médecins, des avocats ou simplement des passionnés sur un sujet qui partagent leur passion sur cette plateforme.

Une passion que la nutritionniste Cynthia Marcotte tient à diffuser sur toutes les plateformes. Quand les gens me disent que j'ai fait une différence dans leur vie, ou qu’ils ont plus confiance en eux, ça fait toute la différence!