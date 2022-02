Enthousiasme dans la région face aux nouveaux assouplissements sanitaires

Le Québec entame lundi une nouvelle étape de son déconfinement. Parmi les plus importants changements aux mesures sanitaires, la réouverture des bars à 50 % de leur capacité et la reprise des compétitions sportives.

Des changements sont également notables pour les restaurants, puisque le service d’alcool est permis jusqu’à minuit en vue d’une fermeture à 1 h. Les établissements devaient auparavant cesser de servir des boissons alcoolisées à leurs clients à 23 h.

Tout ce qui est galas de boxe, tout ce qui est galas d’arts martiaux mixtes, c’est souvent tard en soirée. Ça ne nous permettait pas de les présenter justement parce qu’il fallait mettre fin à la soirée des gens à 23 h, donc c’est sûr que c’est positif, explique Cédric Bournival, copropriétaire de la Cage aux sports et de La brasserie sportive, au centre-ville de Trois-Rivières. L’autre point qui est important, c’est que le service d’alcool est autorité sans manger.

Les clients peuvent donc se présenter sur place pour prendre un verre sans commander de repas.

La Cage - Brasserie sportive à Trois-Rivières (Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Alors que plusieurs restaurateurs ont perdu des employés au cours des derniers mois de fermeture — et lors des précédentes vagues de la pandémie —, M. Bournival affirme pouvoir compter sur le même effectif qu’avant la fermeture de décembre. On n’est pas à plaindre.

Pour y arriver, la direction a réduit les heures de l’ensemble de ses employés pour permettre à tous de continuer à travailler.

Cédric Bournival voit aussi d’un bon œil la reprise des compétitions sportives qui attirent généralement les équipes dans ses restaurants.

Il ajoute qu’une nouvelle fermeture n’est pas souhaitée. Sans dire que ce serait catastrophique, ce serait très, très, très difficile. On a mis beaucoup de nos économies. On fonde beaucoup d’espoirs sur le fait que ça ne refermera pas, on se croise les doigts. C’est sûr qu’on tenterait d’innover, on se relèverait les manches encore, mais on souhaite fortement que ça ne se reproduise pas.

Les jeunes de retour en action

Un autre pan de ce déconfinement touche les compétitions sportives. Celles-ci peuvent reprendre sans limiter le nombre de participants.

Pour se préparer à cette reprise, le Réseau du sport étudiant de la Mauricie planche depuis deux semaines sur une réorganisation des calendriers de compétitions. Les tournois reprendront notamment le 12 mars prochain. Les championnats ont aussi été reportés à plus tard au cours de la saison.

C’était assez compliqué, surtout qu’on essayait de refaire ça dans un espace de temps un peu plus restreint, raconte le directeur général du RSEQ dans la région, Sean Cannon. Il y a quand même certains jeunes qui font plus qu’un sport, donc il y avait quand même un souci d’étaler les championnats et les tournois pour faire en sorte que les jeunes puissent pratiquer les sports qu’ils voulaient faire.

Les saisons de basketball, de volleyball, de badminton et de soccer futsal ont été prolongées, mais en faisant attention de ne pas empiéter sur les saisons de printemps de sports extérieurs.