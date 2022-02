La musique au coeur de la sensibilisation des jeunes sur la culture autochtone

L’Orchestre symphonique de Regina (RSO) a mis sur pied un nouveau projet qui vise à mieux informer et changer la perception des jeunes sur l’histoire et la culture des Autochtones. Pour cette initiative, l'organisation collabore avec l’artiste crie-déné-métis Zoey Roy pour lancer ce projet intitulé Enough is Enough.

Enough is Enough a été créé pour les élèves de la 9e à la 12e année et est centré sur des sujets autour du racisme, de la Réconciliation et des pensionnats pour Autochtones et devrait être disponible dans toutes les écoles dans les régions sud de la province.

Ce projet inclut une session enregistrée d’un spectacle de l’Orchestre symphonique de Regina et de Zoey Roy qui utilise sa voix comme un instrument.

Des ressources y sont aussi incluses pour les éducateurs avec plusieurs activités et discussions.

Zoey Roy; la voix de la sensibilisation

Le directeur musical de Orchestre symphonique de Regina RSO , Gordon Gerrard, affirme que la collaboration avec l’artiste Zoey Roy sur le projet Enough is Enough s’est faite naturellement.

« Les idées qu’elle a et les valeurs de notre Orchestre sont très très alignées. » — Une citation de Gordon Gerrard,directeur musical de l’Orchestre symphonique de Regina (RSO)

Zoey Roy est une figure connue au niveau provincial, national et international dans le domaine de la sensibilisation au colonialisme auprès des jeunes. Elle s'adresse aussi sur des sujets comme la prévention du suicide et du racisme.

Elle affirme que sa collaboration avec Orchestre symphonique de Regina RSO est l’aboutissement d’un rêve.

« J’ai toujours voulu travailler avec un orchestre et mieux apprendre dans ce domaine. C’est vraiment différent de ce que je fais. » — Une citation de Zoey Roy, artiste et membre de la nation crie Peter Ballantyne

Zoey Roy affirme que la musique joue un rôle important dans la vie au quotidien et favorise plus d’ouverture à la possibilité de changer les mentalités.

Avec les informations de Florence Hwang