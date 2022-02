135 000 $ pour enquêter sur le harcèlement au travail au bureau de santé de Middlesex

Rien qu'en 2020, près de 70 000 $ ont été payés à un cabinet de London qui se concentre exclusivement sur les conflits en milieu de travail et emploie des enquêteurs et des avocats qui s'occupent de harcèlement, de violence, de discrimination, d'intimidation et de violations des droits de la personne au travail.

Selon Jann Danyluk, enquêtrice des ressources humaines sur le lieu de travail basé à London, ces chiffres sont considérables.

C'est beaucoup. Vous devez vous demander quelle est la pièce manquante dans leurs politiques et leurs processus et comment ils gèrent leur culture, et ce que cela fait à leur environnement global , explique-t-elle.

« Ont-ils des relations solides, ont-ils une direction qui prend les choses au sérieux ? Respectent-ils toutes les directives en matière de santé et de sécurité, y a-t-il une formation et une éducation en place pour que les gens puissent faire leur travail ? » — Une citation de Jann Danyluk, enquêtrice des ressources humaines

Mme Danyluk travaille dans ce domaine depuis plus de 20 ans.

Si elle n’est pas au courant de ce qui a mené aux enquêtes au sein de l’unité de santé, elle affirme néanmoins que le nombre d'enquêtes soulève des questions.

Différents cabinets externes ont été engagés par le service de santé pour mener des enquêtes au cours de chacune des quatre dernières années.

Les documents obtenus par CBC News, relatifs à l'argent dépensé par l'unité de santé ou son conseil d'administration pour des enquêtes sur le harcèlement au travail ou les lieux de travail toxiques entre 2018 et 2021 fournissent les indications ci-dessous

9910 $ à Beresford Dispute Resolution en 2018

42 375 $ à Schroeder Law en 2019

Un autre montant de 3390 $ à Schroeder Law en 2019

69 495 $ à la société Schroeder Law en 2020

9764 $ à Corporate Investigation Services en 2021

Il existe d'autres enquêtes, mais le bureau de santé a déclaré qu'il ne les divulguera pas en vertu d'une disposition de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée qui protège les documents relevant du secret professionnel de l'avocat ou qui pourraient être utilisés pour donner des conseils juridiques ou servir à une action en justice.

Obligation légale d'enquêter

Matt Reid, le président du conseil d'administration du bureau de santé, qui supervise les enquêtes sur le lieu de travail, a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur la nature des enquêtes, car il s'agit d'affaires personnelles.

La Le bureau de santé de Middlesex MLHU prend au sérieux son obligation légale d'enquêter sur les allégations en milieu de travail. Cette démarche entraîne souvent des coûts , a-t-il indiqué.

Le Dr Alex Summers occupe le poste de médecin hygiéniste depuis novembre 2021, date à laquelle le Dr Chris Mackie a pris un congé sans solde pour des raisons non précisées.

Chris Mackie avait été engagé en tant que médecin-conseil en santé et PDG de l'unité de santé en 2013. En juillet 2020, le rôle de PDG a été repris par quelqu'un d'autre.

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, les employeurs ont le devoir d'enquêter s'il y a une plainte de harcèlement ou s'ils sont informés de préoccupations concernant le harcèlement, indique l'avocate de London Mihad Fahmy, qui mène des enquêtes indépendantes pour les lieux de travail.

Certains employeurs choisissent de mener une enquête interne, mais beaucoup font appel à un enquêteur tiers parce qu'il possède une expertise et qu'il est neutre, explique Mme Fahmy.

C'est très nuancé. Souvent, une plainte est très générale, comme " je suis victime de harcèlement " ou " je suis anxieux tout le temps ", et l'enquêteur doit parler au plaignant d'exemples spécifiques, doit parler à différents témoins, en essayant de contextualiser ce qui se passe , indique-t-elle.

La pandémie accroît la tension

Le coût d'une enquête ne signifie pas que le harcèlement était particulièrement flagrant, mais plutôt que de nombreux témoins ont dû être interrogés et que l'enquête et le rapport qui en a découlé étaient complexes, déclarent Mihad Fahmy et Jann Danyluk.

Les enquêtes sont censées être terminées dans un délai de trois mois, mais peuvent prendre jusqu'à six mois, explique Mme Fahmy.

Mihad Fahmy et Jann Danyluk affirment également que la pandémie a accru le harcèlement et les tensions, même dans des endroits où les gens travaillent à distance.

Quand on pense à la façon dont nous communiquons les uns avec les autres, le quotidien qui pourrait adoucir la relation est perdu et on se retrouve avec des morceaux disjoints , indique Mihad Fahmy.

Les comportements d'intimidation ont augmenté, selon Mme Danyluk.

Je pense qu'il y a un niveau de sensibilité plus élevé parce que nous sommes tous à cran , ajoute-t-elle.

Les employeurs sont légalement tenus d'enquêter, ajoute Mme Fahmy.

« Le fait qu'ils enquêtent ne signifie pas que la plainte est fondée, mais qu'il y ait une plainte officielle ou non, s'ils ont connaissance de quelque chose, ils ne peuvent pas fermer les yeux. » — Une citation de Mihad Fahmy, enquêtrice

Plus l'organisation est grande, plus il est probable qu'il y ait des plaintes de harcèlement et des enquêtes, selon Jann Danyluk.

Avec #metoo et les révélations des médias, les gens sont plus courageux et se manifestent davantage , a-t-elle déclaré. Il fut un temps où vous deviez soit vous résigner, soit démissionner et aller dans un meilleur environnement. Il faut beaucoup de courage pour se manifester , explique-t-elle.

Si un employé n'est pas satisfait de la façon dont l'employeur a traité une plainte ou une enquête, il peut faire appel au ministère du Travail.

La question de savoir si des enquêteurs provinciaux ont été envoyés au service de santé de Middlesex-London pour des plaintes de harcèlement qui s’exprimera lorsque toutes les vérifications en la matière auront été effectuées.

