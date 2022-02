La microbrasserie de l’est ontarien Beau’s passe sous le pavillon de Steam Whistle

En novembre dernier déjà, les deux brasseurs avaient annoncé une alliance pour mieux distribuer leurs produits en Ontario. Mais désormais, l’avenir de Beau’s sera lié à celui du brasseur indépendant de Toronto.

Fondée par le duo père-fils Tim et Steve Beauchesne, en 2006, Beau’s s’est rapidement fait un nom dans le secteur brassicole, distribuant ses bières biologiques artisanales au Québec, en Ontario et même dans l’État de New York. L’entreprise se targue d’avoir remporté plus de 100 prix pour ses bières, ses concepts d’emballage et ses pratiques d’affaires.

Elle a toujours mis de l’avant son approche écologique et d’achat locale, favorisant les fournisseurs locaux, que ce soit pour ses affiches, brochures et sous-verre faits de papier recyclé post-consommation à 100 % ou pour ses caisses de bière.

Nous prenons chaque décision en évaluant son impact sur l’environnement , indique l’entreprise sur son site internet, expliquant sa fierté d’être devenue, en 2013, la toute première brasserie canadienne à obtenir le statut Benefit Corporation (B-Corp), une certification accordée par un tiers aux entreprises qui font de la responsabilité sociale une priorité .

La microbrasserie a également beaucoup insisté, depuis sa création, sur son ancrage local et sur la philanthropie, versant régulièrement des dons à des organismes communautaires de sa région, et s’engageant à en faire dans les collectivités où sa bière est distribuée.

En mai 2016, pour ses dix ans, l’entreprise avait décidé de vendre la brasserie à son personnel, sous la forme d’un programme d’actionnariat salarié.