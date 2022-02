Halifax supprime une installation de cuisine en construction au parc Meagher

Un certain nombre de personnes vivent dans des tentes et des structures en bois dans le parc de l'ouest de la ville depuis août dernier. Les gens qui y vivent et y font du bénévolat l'ont surnommé le parc du peuple.

Un communiqué de presse de la municipalité a déclaré que la structure était illégale et dangereuse .

Selon le communiqué, la police a visité le site et a déterminé que la structure était en cours de construction pour servir de cuisine aux occupants du parc.

En raison des risques pour la sécurité, indique le communiqué, les personnes qui l'ont construit ont été priées de l'enlever. Lorsqu'il n'a pas été retiré volontairement, les employés municipaux ont commencé à le retirer, selon le communiqué.

La municipalité dit que rien d’autre n’a été retiré du parc et qu'aucune amende n'a été infligée par le personnel municipal.

Démolition diffusée en direct

Une personne diffusant en direct sur Twitter depuis la scène a montré une vidéo de la structure avant sa démolition, et un policier expliquant aux résidents pourquoi elle devait être démontée.

Plus tard, en direct depuis l'emplacement, la même utilisatrice de Twitter a montré le personnel municipal en train de démolir la structure.

Elle les supplie de s'arrêter et un policier lui demande de reculer pour ne pas être touchée par des débris volants.

La femme a déclaré avoir dépensé 1 000 $ et deux mois pour assembler la structure. Les tentatives pour joindre cette femme ont échoué.