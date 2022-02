La preuve vaccinale n’est plus exigée au Nouveau-Brunswick

Les organismes et les entreprises au Nouveau-Brunswick ne sont plus tenus d’exiger que les gens présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour entrer.

Le gouvernement a renoncé à cette exigence le 28 février à 0 h 01.

Le chef et directeur général du restaurant Black Rabbit Food + Wine à Moncton, Luc Doucet, s’en réjouit. Il dit que l’exigence de présenter une preuve de vaccination ralentissait le service et qu'elle pouvait nuire à la qualité de l'expérience pour la clientèle.

Luc Doucet ajoute qu'il a hâte de revoir le visage des gens.

Certaines entreprises comptent toutefois continuer de demander une preuve vaccinale, selon David Duplisea, directeur général de la Chambre de commerce de la région de Saint-Jean.

Plusieurs entreprises sont enthousiastes de laisser tomber l’exigence, mais d’autres ne se sentent pas prêtes, explique-t-il. Ces dernières cherchent à trouver un équilibre pour garder la clientèle satisfaite tout en réduisant les risques de contagion.

La province compte lever toutes les autres restrictions dès le 14 mars. Les gens n’auront plus à porter un masque dans les lieux publics ni à respecter l’éloignement physique de 2 mètres. De plus, le nombre de participants à tout rassemblement ne sera plus limité, et les entreprises pourront fonctionner à leur capacité maximale.