Imposer le passeport vaccinal ou non, un choix difficile pour les commerçants d’Ottawa

Le gouvernement de l'Ontario a récemment annoncé que les entreprises n'auront plus à demander une preuve de vaccination à leurs clients à compter du 1er mars , mettant fin à un système en place depuis l'automne dernier.

Les entreprises doivent maintenant prendre une décision difficile à savoir si elles maintiennent l’obligation vaccinale, indique le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste par intérim du comté de Renfrew.

Ceci dit, la grande majorité des résidents d'Ottawa sont au moins partiellement vaccinés contre la COVID-19. À la fin de la semaine dernière, 92 % des personnes de cinq ans et plus avaient reçu une dose, 88 % en avaient reçu deux, tandis que 63 % des adultes avaient reçu trois doses.

Daniel Demois, le copropriétaire du cinéma Bytowne, indique que son établissement continuera d’exiger une preuve de vaccination. Il base sa réflexion sur le fait que la plupart des résidents sont doublement vaccinés.

Nous essayons vraiment de faire appel à la majorité, c’est-à-dire, ceux qui ont fait leur part et qui sont allés se faire vacciner afin de minimiser la propagation , dit-il en ajoutant être ouvert à revoir la décision à tout moment. On veut offrir un environnement qui rend nos clients, nos spectateurs et notre personnel à l'aise , explique M. Demois.

L'autre cinéma indépendant d'Ottawa, le Mayfair Theatre, demandera également à ses clients de présenter une preuve de vaccination. Nous voulons faire notre part pour assurer un retour à la normale en toute sécurité , peut-on lire dans une publication sur Twitter.

D’un autre côté, certaines entreprises sont encore plus exigeantes, comme le gym Custom Strenght dans Hintonburg. Sa propriétaire Elisabeth Vaino exige trois doses de vaccin pour accéder à son établissement et tout le monde doit porter le masque en tout temps. Je pense que la dernière fermeture est entièrement la faute des personnes qui ne sont pas vaccinées , dit-elle.

À quelques pâtés de maisons de là, au centre de yoga PranaShanti, le passeport vaccinal ne sera plus exigé à compter du 1er mars. Le directeur du centre, Devinder Kaur, soutient avoir perdu une partie de sa clientèle lorsque l’obligation vaccinale est entrée en vigueur.

Au Irene’s Pub dans le Glebe, on dit ne pas avoir pris de décision pour le moment. Le propriétaire Michael Estabrooks va organiser une rencontre avec son personnel cette semaine pour discuter des avantages et des inconvénients de maintenir l’obligation vaccinale, mais il déplore devoir prendre cette décision : La province a une fois de plus imposé aux petites entreprises le fardeau de prendre cette décision, pour laquelle nous ne sommes pas nécessairement qualifiées.

Protégé, même avec deux doses

Avant que le gouvernement de l'Ontario annonce son intention de retirer l’obligation vaccinale, certains avaient mis en doute l'efficacité de ce système, étant donné qu'il était basé sur deux doses et que certaines personnes doublement vaccinées étaient pourtant infectées lors de la cinquième vague.

Gerald Evans, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université Queen's et membre de la Table consultative scientifique de l'Ontario sur la COVID-19, estime pourtant que les données du Danemark et du Royaume-Uni suggèrent que ceux qui reçoivent deux ou trois doses ont une protection énorme contre les maladies graves.

Selon le spécialiste des maladies infectieuses, les vaccins aident à réduire la transmission et c'est pourquoi il pense que la province aurait dû continuer à maintenir l’obligation vaccinale.

Si je vais au restaurant dans les prochains mois, je vais aller dans un endroit qui exige le passeport vaccinal, c’est sûr , conclut Gerald Evans.

Avec les informations de Guy Quenneville