Un homme agresse plusieurs femmes dans un immeuble résidentiel du quartier Fairview

Les attaques ont commencé vers midi samedi sur la 10e Avenue Ouest, près de la rue Oak.

J’étais à la maison quand j’ai entendu du verre se briser, explique Karen MacDonald qui habite l’immeuble. Un gars courait dans le couloir, il a défoncé une fenêtre et quand deux filles sont sorties, il les a poursuivis, a pris un éclat de verre en disant ‘’je vais vous tuer’’.

Lors d’une autre attaque, le suspect a tiré les cheveux d'une femme qui marchait dehors et l'a frappé avant d'être sauvée par un passant.

D’après la policière Tania Visintin, un homme de 38 ans a été arrêté sur les lieux après une « courte lutte » et semblait atteint d’un trouble psychotique. Elle précise qu’il ne s’attaquait qu’aux femmes, dont une conductrice dans sa voiture et d’autres qui faisaient de la course à pied.

Selon des témoins, il dépassait les hommes en courant dans la rue et ses cibles étaient des femmes. Il s’agissait d’attaques injustifiées , explique la policière. Les victimes ont dû vivre un moment terrifiant. Vous pouvez vous imaginer les traumatismes qu’il leur a laissés. »

La police, qui espère que d’autres témoins se présenteront, dit que les dégats matériels dans l'immeuble se calculent en « milliers de dollars ».

D'après les informations de David P. Ball