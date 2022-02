200 personnes venues soutenir l’Ukraine dans un rassemblement à Saskatoon

Les participants tenaient des affiches jaune et bleu aux couleurs de l’Ukraine ainsi que des drapeaux du Canada.

L’organisateur du rassemblement, Kevyn Kardynal, s’est dit ému de voir une telle réponse des Saskatchewanais.

Tout le monde a le même sentiment, je pense, tout le monde se sent impuissant, affirme cet ancien président du chapitre de Saskatoon du Congrès ukrainien du Canada. Les gens cherchent une porte de sortie, ils veulent aider.

Plusieurs des participants s'inquiètent du sort de leur famille vivant encore en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Un des buts du rassemblement était d’ailleurs de parler des façons de venir en aide au peuple ukrainien, explique l’une des organisatrices, Iryna Matsiuk.

On savait qu’il y aurait beaucoup de gens aujourd’hui , dit cette bénévole au Congrès ukrainien du Canada, ajoutant que les messages d’appui proviennent de partout, des voisins comme des collègues de travail.

Sa famille, sa grand-mère, ses sœurs et la plupart des membres de sa famille vivent en Ukraine, dit-elle.

Kevyn Kardynal ajoute que certaines personnes d’origine ukrainienne sont prêtes à aller plus loin pour défendre leur pays.

Il y a des Canadiens, qui sont des Ukrainiens, pour qui l’Ukraine est leur pays, qui y retournent pour se battre. Je ne peux même pas imaginer comment on peut se sentir quand on a une telle passion.

La secrétaire du Congrès ukrainien du Canada de Saskatoon, Iryna Kozina, soutient pour sa part avoir le cœur brisé en voyant la souffrance des gens de son pays natal.

Elle s’inquiète notamment pour ses proches qui doivent se cacher en raison des bombardements aériens.

Je suis au téléphone avec ma mère, raconte Iryna Kozina, et je peux entendre les sirènes, c’est très effrayant.

Je me sens extrêmement triste pour les gens, en ce moment, ajoute Kevyn Kardynal. L’Ukraine est un pays pacifique, cette attaque n’a pas été provoquée. Personne ne voulait cela, y compris le peuple de Russie qui va aussi en souffrir.

Un résident de Saskatoon, Vitaly Bruyanov, peine à croire que certaines attaques des Russes ont également atteint des civils.

Je suis fâché, dit-il. Je me suis senti triste pendant quelques minutes, puis j’ai senti de la colère, et maintenant ils tirent sur des hôpitaux et des maternelles.

Une citoyenne de Saskatoon d’origine ukrainienne, Nadya Foty-Oneschuk, se dit tout de même rassurée de voir la population ukrainienne résister corps et âme à l'invasion russe.

Elle considère le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, comme un héros.

Je n’ai jamais été aussi fière de mon peuple. Le monde peut voir la force de caractère, la passion et la détermination du peuple ukrainien , dit-elle.

Le rassemblement s’est terminé par une marche de solidarité dans les rues du centre-ville de Saskatoon.