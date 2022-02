Retour au bureau : la cloche a sonné pour les travailleurs

Petite révolution pour les travailleurs québécois à compter de ce lundi, le télétravail n’est plus obligatoire. Ils peuvent retourner à leur bureau.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) recommande cependant un retour progressif en mode hybride.

Le port du masque n’est plus obligatoire lorsqu’une distance de 2 m entre chaque employé est respectée ou dans le cas contraire, s’il y a des cloisons de protection. Lors des déplacements cependant, les salariés doivent se couvrir le visage.

Les règles sanitaires quant à la désinfection des surfaces et le lavage régulier des mains restent en vigueur.

La vigilance reste de mise

Ces allègements ont été décidés en collaboration avec la Santé publique et sont en cohérence avec les annonces du gouvernement concernant son plan de déconfinement , déclare Nicolas Bégin, porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST .

Celui-ci considère que ces assouplissements sont une bonne nouvelle pour les travailleurs. Qui dit allègements, dit moins de contraintes! Il les invite néanmoins à continuer de se montrer vigilants. Il est important de respecter les mesures en vigueur, car qui dit allègements, ne dit pas abandon.

Pour ce qui est de la suite, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST affirme qu’elle suivra l’évolution de la situation et s’ajustera en conséquence. Il est trop tôt pour annoncer d’autres allègements à venir , affirme Nicolas Bégin.

Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST Photo : Radio-Canada

Bien faire les choses à Lévis

Le télétravail n’est plus obligatoire, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST laisse les employeurs décider comment ils veulent procéder. Et pour certains, pas question de se précipiter. La municipalité de Lévis, par exemple, compte s’accorder le temps de bien faire les choses.

Non, nous n’aurons pas de retour en présentiel à partir de lundi , annonce Luc de la Durantaye, directeur général adjoint intérimaire des services de proximité et coordonnateur municipal de la sécurité civile.

La Ville a mis en place un comité de travail pour s’assurer que le retour se fasse de façon sécuritaire, que nos bâtiments répondent correctement aux exigences de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST et aussi pour finaliser tout le contour du mode hybride .

Luc de la Durantaye, de la Ville de Lévis Photo : Radio-Canada

Le retour se fera par vagues. Les premiers employés reviendront dans les locaux municipaux après la Semaine de relâche, soit la mi-mars.

Sur nos 500 à 600 employés administratifs, une bonne centaine vont faire l’objet de cette première vague de retour. Par la suite, il y aura deux autres vagues dans les mois qui vont suivre , indique Luc de la Durantaye.

Une chose est sûre, le personnel de Lévis ne restera pas à 100 % en télétravail. Une organisation municipale comme la nôtre est un service de première ligne auprès de notre population. Il y a beaucoup d’interactions avec nos 150.000 citoyens et ça nécessite une présence forte.

Zones grises

D’un point de vue général, le syndicat des fonctionnaires n’est pas totalement satisfait des annonces de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST .

Ce retour [dans les bureaux] soulève beaucoup de questions. Les règles ne sont pas tout à fait claires présentement , commente Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Christian Daigle, président général du SFPQ Photo : Radio-Canada

Celui-ci parle de zones grises. Va-t-il y avoir un nombre limité de personnes dans les ascenseurs, que va-t-il se passer dans les lieux communs quand il y aura des réunions , s’interroge-t-il.

Ce manque de précisions inquiète bon nombre de fonctionnaires, selon lui. La vague Omicron n’est pas encore terminée. Les cas de contamination sont à la baisse, la pandémie n'est pas encore derrière nous.

Christian Daigle reconnaît que certains employés provinciaux ont hâte de ne plus travailler de chez eux. Mais l’ensemble des gens chez nous pour l’instant sont corrects à la maison.

Avec le retour des travailleurs dans les bureaux, les transports en commun risquent d'être plus achalandés. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Moins de télétravail, cela signifie plus de monde sur les routes. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) confie qu’il adaptera son trafic si nécessaire.

À l’heure actuelle, 80 % des départs sur les parcours eXpress 200, à destination de la colline Parlementaire, sont toujours offerts par rapport à 2019 , souligne Brigitte Lemay, porte-parole du Réseau de transport de la Capitale RTC .

Plus que jamais, celles et ceux qui prennent le bus devraient vérifier les horaires avant de se rendre à leur arrêt, puisque depuis samedi, le réseau propose son service de printemps.