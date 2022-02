Quand la géothermie s’invite au vignoble

En général c'est d'aller chercher la chaleur qui est contenue dans le sol pour la redistribuer généralement dans une maison ou un bâtiment. À deux mètres sous terre, il fait entre 5 et 8 degrés été comme hiver , explique la vigneronne et directrice générale de l'endroit, Sara Gaston.

« Qu'on soit ici qu'on soit à Hawaii ou qu'on soit en France, il fait à peu près la même température. » — Une citation de Sara Gaston, vigneronne et directrice générale du vignoble du Ruisseau

La chaleur recueillie est redistribuée dans le champ de 7,5 hectares grâce à 15 km de tubulure placés en dessous et au-dessus de la terre. Ainsi, la température de la terre se maintient au-dessus de -10 degrés toute la saison.

On souhaite simplement s’assurer que la vigne ne meurt pas ou qu’il y ait une récolte complète et qualitative année après année, qu’il n’y ait pas de bourgeons ayant subi le froid. Ça nous assure d’avoir des vignes à terme qui ont plus de 10 ans, avec un rendu qui est qualitatif et empreint de notre terroir , souligne Mme Gaston.

Cette technologie représente un investissement de 20 millions $ de l'entreprise. Cela améliore le rendement des vignes et, par le fait même, la rentabilité du vignoble.

Il y a plusieurs vignobles qui cultivent ici au Québec. Simplement, ils doivent faire un travail colossal pour renchausser, mettre de la toile, mettre de la neige. C'est certain que si parfois il y a des froids trop intenses et pas assez de neige, il peut y avoir perte de raisins , soutient la directrice générale.

C'est à l'aide de ces machines que Sara Gaston protège ses vignes. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Sa famille a développé elle-même ce modèle de production et se démarque grâce à celui-ci. Le vignoble du Ruisseau reste toutefois ouvert à partager ses connaissances.