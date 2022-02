Arren Sock réélu chef d’Elsipogtog

Un total de 1403 bulletins de vote ont été reçus. Ce serait le taux de participation le plus élevé jamais observé à Elsipogtog.

Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu une plus grande élection dans la communauté , a dit Brian Dorey, un directeur de scrutin qui a suivi ces élections depuis une quarantaine d’années.

Brian Dorey attribue en partie cette situation à l’augmentation de la population, mais il déclare que les résidents sont de plus en plus politisés et impliqués dans la gestion de leur communauté.

La journée de l’élection était samedi, mais les électeurs étaient encouragés à voter par la poste ces dernières semaines.

Environ la moitié des électeurs ont voté par service à l’auto, un mode de scrutin adopté à cause de la pandémie. Un nombre restreint d’électeurs ont pu voter à l’intérieur du centre communautaire, s’il leur était impossible de le faire par les deux autres moyens.

Les autres conseillers élus