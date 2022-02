Le secteur privé prend ses distances avec la Russie

La compagnie pétrolière britannique BP, le plus grand investisseur étranger en Russie, a annoncé qu’elle se retirait du géant capital russe Rosneft à la suite de l’« agression » de l'Ukraine par la Russie. Il s’agit de la sanction la plus importante imposée par une entreprise du secteur privé dans la campagne occidentale pour isoler l’économie russe.

BP, qui détient une participation de 19,75 % dans la société d’État russe, en a fait l’annonce dimanche. L'attaque de l'Ukraine par la Russie est un acte d'agression qui a des conséquences tragiques à travers la région , a commenté le président du conseil d'administration de BP, Helge Lund.

« BP opère depuis plus de 30 ans en Russie [...], mais cette action militaire représente un changement fondamental. Elle a conduit le conseil d'administration de BP à conclure, après un processus approfondi, que notre engagement dans Rosneft, une entreprise détenue par l'État, ne pouvait tout simplement pas continuer. » — Une citation de Helge Lund, président du conseil d'administration de BP

Cette décision de la compagnie britannique met de la pression sur les autres entreprises occidentales qui font des affaires avec la Russie.

UPS et FedEx ont arrêté les services de livraison en Russie et en Ukraine en réaction à l’invasion russe de son voisin. Toutes les livraisons internationales en destination de la Russie ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Le fonds souverain de la Norvège, le plus grand du monde, va geler ses investissements en Russie et entamer une sortie totale, a annoncé le gouvernement norvégien dimanche.

Le but est de retirer le fonds pétrolier entièrement du marché russe , a déclaré le ministre des Finances lors d'une conférence de presse.

Le fonds pétrolier, qui vaut au total plus de 1570 milliards de dollars canadiens, dispose de participations d'environ 3,85 milliards en Russie, selon la presse norvégienne.

Depuis dimanche, les médias financés par l’État russe ne peuvent plus monétiser leur contenu sur les plateformes des géants américains. Google en a fait l’annonce à la suite de la décision rendue par sa filiale YouTube concernant la chaîne RT (ex-Russia Today), et du réseau social Facebook.

Les efforts des États occidentaux pour punir l’invasion de la Russie en Ukraine ont atteint un niveau supérieur avec la fermeture de leur espace aérien à l’aviation russe, l’exclusion de banques de la plateforme interbancaire SWIFT et le gel des actifs de la banque centrale.

Les banques américaines se préparent à faire face à des cyberattaques de Moscou en représailles à ce train de sanction.

Selon le président de la Banque mondiale, David Malpass, les sanctions occidentales touchent des banques mais apparemment pas l'industrie du gaz et du pétrole , dont la Russie est l'un des plus grands producteurs du monde.

La Suisse sous pression

La pression monte en Suisse, plateforme névralgique du négoce des hydrocarbures de Russie et centre financier prisé de ses oligarques, pour se joindre plus résolument aux sanctions internationales. La société civile et la classe politique ont pressé le Conseil fédéral d’en faire davantage.

Selon les estimations de la presse helvétique, 80 % des tractations entourant le pétrole et le gaz russes se font en Suisse.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis avait indiqué vendredi qu'il souhaitait maintenir le cap de la retenue même si les sanctions, qui s'appuyaient sur celles de l'UE, avaient été durcies et si Berne disait vouloir empêcher de contourner les mesures de rétention prises ailleurs.

La Suisse pourrait décider lundi de geler les avoirs russes, a laissé entendre dimanche M. Cassis.

Le G7 a aussi décidé de partir à la chasse aux richesses des oligarques visés par les sanctions et les banques suisses sont prisées par les grosses fortunes pour y placer leur argent.

Selon les statistiques de la Banque des règlements internationaux, les engagements des banques suisses à l'égard de clients russes se montaient à 23 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, dont 21,4 milliards sous la forme de dépôts.

Des oligarques russes ont également des intérêts dans de grandes entreprises suisses.

La mode et le sport aussi de la partie

Giorgio Armani a tenu son défilé en silence dans le cadre de la semaine de la mode de Milan, en solidarité avec le peuple ukrainien.

Ma décision de ne pas utiliser de musique a été prise en signe de respect envers les gens impliqués dans la tragédie qui se déroule en Ukraine , a indiqué le designer de 87 ans sur Twitter.

La meilleure chose à faire est d’envoyer le message qu’on ne veut pas célébrer parce qu'il se passe quelque chose de vraiment perturbant autour de nous , a-t-il ajouté en marge du défilé.

De son côté, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le monde du sport réagit fortement en annulant une série d’événement qui devaient s’y tenir dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Reuters et de l'Agence France-Presse.