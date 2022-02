Une enquête indépendante sur la mort d’un homme au cours d’une opération policière

Les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une propriété commerciale de Waseka, à 23 h 45 le 26 février, à la suite d’une enquête menée depuis octobre par le groupe de travail sur les gangs.

Cette enquête portait sur la drogue et le trafic d'armes dans le centre ouest de la province. Elle avait permis de déterminer qu’un trafic de cocaïne, de méthamphétamine, de fentanyl et d’armes à feu avait lieu dans et autour de North Battleford.

Sur la base de ces informations, les agents ont jugé que l’exécution du mandat de perquisition posait un risque sérieux pour le public et pour la sécurité des policiers, et ont demandé l’appui du groupe tactique d’intervention de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Sur place, à Waseka, les policiers ont déterminé que quatre personnes se trouvaient dans la propriété commerciale. Après des négociations et l’usage de méthodes non létales, trois adultes, deux hommes et une femme se sont rendus et ont été mis en détention.

Le quatrième individu, un homme adulte, est resté à l’intérieur de l’immeuble et ne s'est pas conformé aux directives de la police.

Il est ensuite sorti sans obéir aux ordres des policiers, qui ont alors employé des méthodes non létales pour l’amener à se rendre.

L’homme a sorti une arme à feu, des coups de feu ont été échangés et l’homme a subi des blessures mortelles, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada GRC dans un communiqué.

L’homme était âgé de 33 ans et vivait dans le secteur de Lloydminster. Sa famille a été informée de son décès.

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada GRC est hospitalisé et les blessures qu’il a reçues pendant cet incident ne mettraient pas sa vie en danger. La Gendarmerie royale du Canada GRC ne fournira pas d’autres informations concernant ces blessures.

Conformément à la loi, une enquête doit être menée par une agence tierce quand une mort ou une blessure sérieuse survient à la suite d’un incident impliquant des policiers.

La Gendarmerie royale du Canada GRC de la Saskatchewan a demandé au Service de police de Saskatoon de mener cette enquête indépendante. Elle a aussi demandé au ministère de la Justice qu’il nomme un observateur indépendant, conformément à la Loi sur la police de la Saskatchewan.

La Gendarmerie royale du Canada GRC indique qu’il y aura une plus grande présence policière à Waseca.

L’enquête sur le trafic de drogue et d’armes à North Battleford se poursuit.