Gérard Deltell appuierait Jean Charest s’il se présentait à la direction du PCC

Gérard Deltell, le député conservateur de la circonscription québécoise de Louis-Saint-Laurent, se range derrière Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ex-député conservateur fédéral, dans le cadre de la future course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Ce faisant, M. Deltell devient le troisième élu québécois de la formation politique à appuyer M. Charest, après Alain Rayes et Dominique Vien.

C’est le candidat capable de rallier les gens, d’unir le parti et d’attirer les Canadiens pour former le gouvernement , a déclaré M. Deltell dimanche.

Jean Charest n'a toujours pas annoncé officiellement qu'il se lance à la direction du Parti conservateur du Canada.

Néanmoins, sa période de réflexion est terminée et il est en voie de se lancer dans la course, selon les informations obtenues par Radio-Canada et publiées mardi dernier.

Des sources conservatrices, au fait des préparatifs, ont alors indiqué que M. Charest en était à peaufiner son plan.

L'appui de Gérard Deltell a de quoi surprendre, dans la mesure où le politicien a déjà eu maille à partir avec M. Charest. Il l'avait qualifié de parrain de la famille libérale en 2010.

M. Deltell était alors chef de l'Action démocratique du Québec et Jean Charest, premier ministre libéral du Québec.

L'ex-adéquiste s'était excusé publiquement à l'Assemblée nationale deux ans plus tard, en novembre 2012.