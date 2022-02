Ukraine : des politiciens ajoutent leurs voix à celle des manifestants à Ottawa

Cette fois, des politiciens se trouvaient aussi à leurs côtés. C’est la première fois que je viens à la manifestation, mais c’est tellement important , dit d’emblée Yasir Naqvi, député fédéral d’Ottawa–Centre.

Il est venu apporter son soutien aux manifestants et a tenu à rappeler que l’invasion de l’Ukraine était inacceptable et que c’est contre les lois internationales.

Yasir Naqvi, député fédéral d’Ottawa–Centre Photo : Radio-Canada

« Le Canada ainsi que mes collègues et moi-même sommes solidaires avec l’Ukraine. On doit tous dire non à cette guerre. » — Une citation de Yasir Naqvi, député fédéral d’Ottawa–Centre

M. Naqvi est d’avis que les sanctions imposées par son gouvernement vont continuer à mettre de la pression sur la Russie. Dimanche, Justin Trudeau a annoncé la fermeture de l’espace aérien à tous les exploitants d’aéronefs russes.

On va travailler avec nos alliés pour s’assurer que Poutine arrête cet assaut sur ce pays démocratique et pacifique , réitère le député.

Le député fédéral d’Ottawa–Centre Yasir Naqvi (au milieu), accompagné de la députée fédérale d’Orléans, Marie-France Lalonde (à gauche). Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Même son de cloche pour sa collègue Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans : On se mobilise aujourd’hui et je sais que le Canada et tous les alliés du monde se mobilisent pour dire non, non à une guerre qui est insensée et qui est contre la démocratie.

La députée estime qu’il est important de se mobiliser et croit que les marches qui s’organisent un peu partout dans le monde pour soutenir l’Ukraine sont des gestes qui sont très importants . En plus des sanctions, elle croit aussi que le gouvernement fait la bonne chose avec la facilitation du processus d’immigration pour les réfugiés ukrainiens. Plus de 2000 personnes ont pu être accueillies , dit-elle, en ajoutant que l’aide humanitaire aussi est importante.

Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans Photo : Radio-Canada

« Je suis fière de voir que le Canada répond bien. » — Une citation de Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans

Elle invite d’ailleurs les Canadiens à donner à la Croix-Rouge, étant donné que le gouvernement fédéral s’est engagé à verser un montant équivalent à ces dons jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars.

De son côté, la députée provinciale d’Ottawa–Centre Lucille Collard abonde dans le même sens : Moi je pense que présentement on regarde tout ce qu’on peut faire pour les aider. Il faut continuer d’explorer toutes les solutions, continuer de mettre de la pression au maximum pour que le message soit clair qu'on ne va pas accepter ça.

En ce qui a trait à la promesse du gouvernement Ford d’offrir 20 000 emplois aux réfugiés ukrainiens, Mme Collard salue la volonté politique de M. Ford de vouloir offrir une aide concrète, sans s’avancer sur la faisabilité de son plan.

La députée provinciale d’Ottawa–Centre, Lucille Collard Photo : Radio-Canada

Mais il ne faut pas sous-estimer la force de la solidarité par les manifestations , ajoute-t-elle. C’est un enjeu international où il n’y a pas de partisanerie. Il n’ y a pas de place pour ça, tous les partis politiques sont unis et les provinces aussi pour démontrer d’une voix forte qu’on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que cette guerre-là se poursuive, car c’est juste inacceptable.

Peu d’espoir pour les sanctions du côté des manifestants

Il faut en faire plus, plus rapidement , estime Sean, un manifestant croisé avec son fils devant l’ambassade de Russie dimanche. Selon lui, les sanctions ne vont pas empêcher Vladimir Poutine de réaliser son plan .

On a vu dans les dernières semaines que si on ne fait rien de sérieux, il ne le prend pas au sérieux, alors c’est pour ça qu’on se retrouve dans cette situation , précise-t-il, en avouant tout de même que la situation est complexe et qu’il n’a pas nécessairement la solution à ce qui devrait être fait par le gouvernement canadien. Il exclut toutefois un déploiement de l’armée canadienne, mais croit qu’on pourrait en faire plus du côté diplomatique .

Même son de cloche pour Melia Bird, une Ottavienne qui s’est déplacée devant l’ambassade pour soutenir une de ses amies qui est ukrainienne. Sa famille est dans une zone en danger, alors depuis trois jours elle m’a appelée plusieurs fois, elle a peur, elle est frustrée , dit-elle, en disant que manifester est la seule chose à faire en ce moment, étant donné qu’elle a peu d’espoir que les sanctions fonctionnent.

Melia Bird (à droite), une Ottavienne qui s’est déplacée devant l’ambassade de Russie dimanche. Photo : Radio-Canada

C’est l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine qui devrait être fermé aux Russes , croit pour sa part Miroslawa Bilaniuk, accompagné de son fils Borys.

Selon elle, les Russes vont tirer leur épingle du jeu aussi longtemps qu’ils auront accès à l'argent de la Chine . Elle aimerait que d’autres pays viennent sur place pour accentuer la pression sur Poutine et souhaite aussi que les pourparlers se fassent dans un pays neutre, pas en Biélorussie , dit-elle.

Miroslawa Bilaniuk (à droite), accompagnée de son fils Boris (à gauche) Photo : Radio-Canada

De son côté, son fils Boris croit que les sanctions vont prendre trop de temps à faire effet et qu’il faut envoyer immédiatement plus d’armes défensives en Ukraine.

Avec les informations de Nafi Alibert