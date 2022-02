Dernier jour de port du masque obligatoire en Saskatchewan

Le propriétaire du restaurant Homestead Bar à Vin, Joshua McLean, estime que la fin du port du masque facilitera les échanges entre les clients et les membres du personnel, mais il entend rester prudent.

Lundi, le port du masque et la période d’isolement de 5 jours après un résultat de test positif ne seront plus obligatoires en Saskatchewan.

Joshua McLean suivra les nouvelles directives de la province, mais se questionne tout de même quant à la sécurité des clients et des employés. Il aurait préféré que la preuve de vaccination demeure en place alors que le masque n'est plus requis.

« Si les clients et les employés veulent continuer à porter un masque, il n’y aura pas de soucis. » — Une citation de Joshua McLean, propriétaire du Homestead Bar à Vin

En ce sens, ce propriétaire entend conserver une boîte de masques et du désinfectant à l’entrée de son restaurant pour les employés et les clients qui souhaitent s’en servir.

En plus de l’enjeu de sécurité, il craint de perdre une partie de sa clientèle avec la levée complète des ordonnances de santé publique.

On va peut-être avoir plus de clients, mais on va aussi perdre des gens qui ne vont pas sortir parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité , explique Joshua McLean.

Du côté des consommateurs, à Regina, plusieurs expliquent qu’ils continueront de porter une attention particulière à leur protection contre la COVID-19.

Joann Rud indique ainsi qu’elle portera son masque malgré la levée des ordonnances de santé publique. Elle espère que les autres le feront aussi. Son accompagnateur, Barry Rud, ajoute que la responsabilité de notre santé et de notre hygiène revient à chacun d’entre nous .

De son côté, la Réginoise Shakti Hauk entend être prudente. Elle restera à la maison si une personne de son entourage est malade, effectuera un test de dépistage au besoin et continuera de porter le couvre-visage.

Les recommandations provinciales

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé a demandé à la population de respecter les décisions individuelles . La santé publique encourage les résidents à prendre les mesures préventives qui ont été reconnues pour réduire la transmission de la COVID-19.

Les mesures préventives ayant fait leur preuve : porter un masque au besoin

recourir au dépistage rapide gratuit

se laver les mains régulièrement

rester à la maison si on est malade et en présence de symptômes de rhume ou de grippe

se faire vacciner et recevoir la dose de rappel

La province recommande que les gens qui reçoivent un test positif s’isolent pendant 5 jours à compter de la date du test, ou pendant 24 heures après que la fièvre soit tombée sans aide de médicament ou si les autres symptômes ont régressé depuis au moins deux jours.

La province encourage aussi les cas positifs à continuer d’informer leurs contacts pour qu’ils se fassent tester.

Les personnes qui ont des symptômes, mais qui obtiennent des résultats négatifs au test de dépistage devraient rester à la maison jusqu’à ce qu’elles se sentent mieux, ou au moins pour une période de 48 heures, selon le ministère de la Santé.

Dans les centres de soins de longue durée

Lundi, les règles changeront aussi dans les centres de soins prolongés, où il n’y aura plus de limite au nombre de visiteurs.

Le port du masque sera requis dans les aires communes, mais pas dans les chambres des résidents, sauf s’ils ont la COVID-19 ou si des précautions sont nécessaires.

Dans les centres de soins aigus, les patients pourront avoir deux personnes essentielles désignées pour les appuyer, et seule l’une de ces personnes pourra les visiter à la fois.