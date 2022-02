Élan de solidarité après la mort accidentelle d’une mère de famille

La femme de 32 ans a été heurtée par une chargeuse alors qu'elle circulait à pied sur le boulevard Saint-Paul vendredi soir.

« C'est un cauchemar. C'est irréel. On dirait qu'il n'y a pas de mots pour ça. On ne souhaite pas ça à personne. C'est terrible. » — Une citation de Véronique Blackburn, amie de la victime

Sa meilleure amie Véronique Blackburn veut amasser de l'argent pour soutenir ses deux filles qui ont aussi perdu leur père dans des circonstances tragiques en 2015.

Pour eux autres ça peut changer leur vie, elles sont tellement jeunes. Alycia qui a 10 ans et Rosalie 8 ans… perdre ses deux parents de façon atroce comme ça, c’est horrible. C’est pour venir en aide le plus possible, à court terme, mais à long terme aussi.

Véronique Blackburn, veut amasser de l'argent pour soutenir les deux filles de Marie-Jo Morais, maintenant orphelines. Photo : Radio-Canada

En fin d'après-midi dimanche, plus de 4600 $ avaient été amassés.

Je pensais pas que ça allait aller aussi vite! Je suis bien surprise de ça et je suis bien contente. Je remercie tout le monde , ajoute Véronique Blackburn.

Le conjoint de Marie-Jo Morais, Maxime Dupérré, lance un appel à la vigilance à tous les conducteurs.

« Le message de sensibilisation que je voudrais dire, c'est d'être prudent de plus en plus surtout avec la neige des derniers jours. Donc on a beaucoup plus de difficulté à marcher », explique-t-il.

Sans jeter la pierre à qui que ce soit, il rappelle qu'un accident est vite arrivé et qu'il faut être très attentif derrière le volant.

D’après le reportage de Mireille Chayer