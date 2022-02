Le zoo de Winnipeg sensibilise les visiteurs à la protection des ours polaires

La Journée internationale de l'ours polaire permet de sensibiliser à la façon dont les ours polaires de notre province sont touchés par les changements climatiques , a déclaré le directeur des soins et de la conservation des animaux au zoo de Winnipeg, Grant Furniss, dans un communiqué de presse.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime que la population mondiale d'ours blancs est d'environ 26 000 individus, dont les deux tiers sont au Canada.

La WWF (World Wide Fund for Nature) catégorise les ours parmi les espèces préoccupantes.

Le produit de la vente aux enchères d'œuvres d'art et les dons soutiennent le travail de l'équipe de sauvetage et de soins des ours polaires de l'Assiniboine Park Conservancy. Photo : Radio-Canada

Les ours blancs pourraient devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard, comme les changements climatiques.

Selon Grant Furniss, cette journée internationale est l’occasion pour les visiteurs d’en apprendre plus sur la conservation de ces ours. À travers une chasse au trésor, petits et grands en apprennent davantage.

Éduquer aux conséquences du réchauffement climatique

C’est d’ailleurs pour cette raison que Billie Jean Goodman a décidé de venir au zoo avec ses enfants. On vient régulièrement pendant l’année et c’est un bon moment pour éduquer nos enfants au fait que l'environnement menace l’espèce et à ce que l’on peut faire pour améliorer la vie des ours polaires , explique la mère de famille.

Avec la feuille d'activités distribuée aux enfants, on trouve une liste d’actions qui permettraient de réduire la fonte des glaces, le milieu naturel de l’ours polaire. On y parle ainsi de réduire la consommation des énergies fossiles ou de les remplacer par des énergies vertes.

Après plusieurs semaines d'un hiver difficile, Ernesto Sanjsal a profité d'un dimanche clément pour emmener sa famille au zoo. Photo : Radio-Canada

Le Winnipégois Ernesto Sanjsal est venu avec ses deux fils et sa compagne.

Nous ne savions pas en venant qu’il s’agissait de la Journée internationale de l'ours polaire, mais l’une des volontaires nous a donné plusieurs informations sur les raisons pour lesquelles les ours sont menacés , dit-il.

Pour lui, c’est important de profiter des sorties familiales pour éduquer ses enfants autrement.

La mère de famille Jenna Poborsa est du même avis. Elle pense que sensibiliser les enfants n'est pas seulement le rôle de l'école, mais aussi celui des parents.

Le zoo de Winnipeg a également mis en place une vente aux enchères de différentes œuvres d’art. Le produit de la vente et les dons soutiendront le travail de l'équipe de sauvetage et de soins des ours polaires du zoo.