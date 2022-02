Processus enclenché pour un possible prolongement du boulevard Arthur-Buies

La Ville de Rimouski a mandaté une firme pour évaluer la possibilité de prolonger plus à l'est le boulevard Arthur-Buies.

La Ville n'a pas de projet bien précis, mais le prolongement de cette artère pourrait permettre le développement du parc industriel et attirer des promoteurs pour des projets commerciaux au coin du boulevard Arthur-Buies et de la montée Industrielle.

« Il n'y a pas eu de plans ou de devis qui ont été commencés. Pour l'instant, on fait juste une analyse sommaire des possibilités. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le maire Guy Caron dit par ailleurs que le mandat qui a été octroyé à Tétra Tech n'est pas relié à la possibilité que Costco construise un magasin dans le secteur.

Évidemment, si on avait une grande firme comme celle-là qui voulait s'installer, il faudrait développer le réseau routier éventuellement , met de l'avant Guy Caron. Je ne dis pas que l'un est lié à l'autre, mais c'est clair que pour toute nouvelle construction qu'il y aurait dans le coin, il va falloir penser à développer le réseau routier, que ce soit l'extension de l'avenue du Havre d'un côté, d'Arthur Buies ou encore d'autres rues , ajoute-t-il.

Guy Caron est le maire de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Par ailleurs, il semble que Costco n'ait pas donné suite à son appel d'offres en vue de s'établir à Rimouski en 2022. Cet automne, une entreprise reliée à Costco avait sondé le terrain auprès d'entrepreneurs pour des travaux qui auraient commencé ce printemps.

« Comme je le dis souvent, ça prend deux partenaires pour pouvoir danser. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Nous, on est prêts à les accueillir, c'est leur décision d'affaires de venir, mais on est prêts à les aider dans la mesure où on peut le faire. Évidemment, on n'a pas le droit de vendre un terrain au rabais, on n'a pas le droit de donner un congé de taxes pour qu'ils puissent venir , indique le maire.

Selon Guy Caron, la Ville a fait ce qu'elle avait à faire et la balle est dans le camp de Costco.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay