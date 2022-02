Un premier gala d’excellence pour les étudiants-athlètes noirs de l’Université d’Ottawa

Le regroupement d’étudiants-athlètes des Gee-Gees a organisé un match Échec à la haine en collaboration avec le club de hockey masculin avant de tenir le Match de l’héritage noir vendredi à l’occasion d’un programme double des programmes de basketball féminin et masculin.

Membres exécutifs du Conseil de défense des étudiants-athlètes noirs CDEAN : Kennedy Banton-Lindsay (rugby féminin) : co-présidente

Borys Minger (basketball masculin) : co-président

Brigitte Lefebvre-Okankwu (basketball féminin) : secrétaire

Nathan Walker (football) : agent aux événements et coordonnateur

Ketsia Kamba (rugby féminin) : chargée des relations internes

Daniel Oladejo (football) : chef de la commercialisation

Frednick Eveillard (football) : dirigeant principal des finances

Elias Hancock (rugby masculin) : agent aux communications externes

Yvan Mongo (hockey masculin) : agent aux communications externes

ICI Ottawa-Gatineau s’est entretenu, dimanche, en compagnie de trois étudiants-athlètes impliqués au sein du Conseil de défense des étudiants-athlètes noirs CDEAN .

1. Quels sont les objectifs du gala de l’excellence noire?

C’est une célébration des athlètes noirs, on veut commémorer le passé et le futur et tout simplement être ensemble , répond la joueuse de rugby Ketsia Kamba, qui a remporté la médaille d’argent au plus récent championnat universitaire canadien.

Borys Minger est co-président du CDEAN (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Periard

Le footballeur Frednick Eveillard mise également sur une soirée qui a pour but de rassembler tout le monde. C’est une occasion de pouvoir rassembler notre communauté, célébrer toutes les cultures et la fin du Mois de l’histoire des Noirs , fait savoir celui qui participera au camp d’évaluation régional de la Ligue canadienne de football (LCF) en vue du prochain repêchage.

« On va remettre certains prix à des gens qui ont su s’investir, montrer l’aspect social et les bonnes facettes de la culture noire. » — Une citation de Frednick Eveillard, dirigeant principal des finances, CDEAN

L’une des basketteuses les plus prolifiques de l’histoire du programme féminin des Gee-Gees, Brigitte Lefebvre-Okankwu, veut focaliser ses énergies sur le positif de cette soirée bien spéciale.

On peut s’attendre à une soirée vraiment plaisante. On va célébrer la communauté et rassembler les gens heureux. Parfois, on se concentre beaucoup sur le négatif, sur ce qui est arrivé par le passé, mais on veut célébrer ce qui est bon, ce qui est joyeux , ajoute celle qui s’est aussi impliquée avec ses coéquipières dans la lutte contre le cancer du sein plus tôt cette année.

Avec les Gee-Gees, Brigitte Lefebvre-Okankwu a dépassé le plateau des 1000 points marqués et des 500 rebonds. Photo : Radio-Canada

2. Qu’est-ce qui vous rend le plus fier de votre première année d’existence?

Pour le joueur de ligne défensive Frednick Eveillard, sa plus grande fierté est simplement la création officielle du comité et que celui-ci ait été reconnu par l’Université d’Ottawa. C’est plaisant de travailler avec l’université pour organiser des événements qui vont rester [à travers les années] , clame l’ancien des Griffons du Cégep de l’Outaouais.

En faisant le bilan de cette première année, Ketsia Kamba constate qu’on a fait beaucoup de choses en un an , notamment l’organisation de soirées cinéma et karaoké. Des bénévoles sont venus nous soutenir. On a vraiment senti que toute la communauté était derrière nous.

« Le gala nous permet de célébrer tout ce qu’on a fait lors de notre première année. » — Une citation de Ketsia Kamba, chargée des relations internes, CDEAN

Au-delà des réalisations tangibles, Brigitte Lefebvre-Okankwu est fière de l’esprit de famille qui règne autour de la table de ces étudiants-athlètes engagés et déterminés. On a créé des liens forts. On a pu se soutenir dans des moments plus difficiles. C’est un bon d’avoir un groupe sur lequel on peut toujours compter.

Frednick Eveillard est co-propriétaire d'une entreprise qui offre un service de nettoyage d’auto intérieur/extérieur, les Entretiens Eveillard-Thébaud. Photo : Radio-Canada

3. Maintenant, quelles sont vos priorités pour la suite des choses?

La basketteuse de Gatineau, qui s’envolera en Australie dans les prochains mois pour sa deuxième saison professionnelle, entend déployer les efforts pour assurer la pérennité et la longévité du Conseil de défense des étudiants-athlètes noirs CDEAN .

On veut avoir une structure, une base qui va rester pour plusieurs années. On veut s’assurer de laisser un héritage pour les étudiants-athlètes qui vont nous suivre.

« Dans quelques années, on va pouvoir voir que le Conseil fait encore plus que ce que nous avons fait. Ce serait une victoire pour moi. » — Une citation de Brigitte Lefebvre-Okankwu, secrétaire, CDEAN

Ses deux collègues ont les mêmes intentions. Personnellement, je veux continuer à grandir. On veut continuer. Dans 10 ans, je veux que ce soit encore plus grand, et pas seulement réservé aux athlètes, mais à tous les étudiants de l’Université d’Ottawa , explique Ketsia Kamba.

Originaire de Burlington. Ketsia Kamba a inscrit un essai en 2021 contre les Stingers. Photo : Radio-Canada

Frednick Eveillard est animé du même désir d’impliquer tous les étudiants. On aimerait avoir des bourses pour les étudiants noirs. On veut inclure encore plus de bénévoles, d’athlètes et d’étudiants. Beaucoup de gens veulent s’investir. On peut rendre le comité beaucoup plus gros.

4. Désirez-vous poursuivre votre implication une fois votre parcours universitaire terminé?

Ketsia Kamba en est à la mi-chemin de son stage universitaire, mais elle croit déjà que son association avec le regroupement va s’étendre après sa graduation. Quand je m’engage dans quelque chose, je suis toujours intéressée à poursuivre. Je vois qu’il y a un futur pour moi.

Brigitte Lefebvre-Okankwu ne sait toujours pas si elle sera de retour dans l’uniforme des Gee-Gees la saison prochaine ou si elle va se consacrer à sa carrière professionnelle. Dans tous les cas, elle assure à 100 % qu’elle ne sera jamais bien loin. Si je reviens, je vais assurément m’impliquer. Si je pars, je serai toujours prête à donner mon avis au besoin. C’est certain que je serai toujours là pour aider , promet-elle.

De son côté, Frednick Eveillard a déjà terminé son parcours universitaire. Il s’est déjà lancé en affaires avec l’un de ses coéquipiers et il souhaite faire le saut dans la Ligue canadienne de football LCF la saison prochaine. Malgré cet agenda bien rempli, il n’entend pas tourner la page de sitôt.

On a créé ce comité. On y est attachés d’une certaine manière. On veut passer le flambeau aux plus jeunes, mais aussi continuer à s’y investir.