Soutenir les ukrainiens à distance

Même à plus de 6000 kilomètres, les Saguenéens sont solidaires avec le peuple ukrainien.

Le cofondateur du Collectif coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean et organisateur de l'événement, Jocelyn Girard, affirme qu’il était important de manifester cet appui.

On n’est pas avec les régimes ou les États, le message ici c'est par rapport au peuple. C'est un peuple qui est bombardé, c'est ces gens-là qui ont besoin de savoir que partout dans le monde, on est avec eux , explique-t-il.

Un rassemblement en soutien à l'Ukraine s'est tenu à 14 h samedi à Place du citoyen. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

De nombreux discours se sont enchaînés dont celui d'un homme qui a vécu pendant trente ans dans la ville de Kharkiv près de la frontière russe.

« Ici, la liberté pour les gens, c'est quelque chose, c'est une vraie valeur. Les gens sont prêts à la protéger de manière différente. J'admire, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup les amis saguenéens de votre support » — Une citation de Viktor Latyshev

Une famille ukrainienne arrivée dans la région il y a un an espère que ce rassemblement permettra d'envoyer un message clair.

Elle n'est pas seule l'Ukraine. On a le soutien d’autres pays et on aimerait que la guerre finisse le plus vite possible. Elle n'est pas seule et il faut croire en soi , lance Ievgeniia Kuznetsova.

Plusieurs politiciens des trois paliers de gouvernement ont également voulu partager le moment avec les personnes présentes.

La mairesse de Saguenay Julie Dufour et quelques conseillers étaient sur place. La ministre Andrée Laforest, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault ainsi que le député de Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle-Duceppe étaient également présents, tout comme le candidat à l’investiture de Québec solidaire dans Chicoutimi Adrien Guibert-Barthez.

Dans les prochains jours, le Centre national d'exposition à Jonquière et la petite maison blanche afficheront les couleurs du drapeau de l'Ukraine.

D'après les informations de Philippe L'Heureux